Invitan a dar fuerzas a gente con cáncer

Las voluntarias de Salta Teje y Abriga se suman a una iniciativa de un paciente oncológico de Orán, que propuso llenar de carteles coloridos y alentadores la sala de quimioterapia del Hospital del Milagro para animar a quienes padecen esta enfermedad cuando van a recibir el tratamiento. "Nos solidarizamos con el pedido de Edgardo Argello, quien está pasando por un difícil momento sin bajar los brazos. Invito a todas las voluntarias de Salta Teje y a las quien desee colaborar, a confeccionar un cartel para alegrar el alma de las personas que padecen cáncer y necesitan pasar este momento de su vida más acompañados. Las tejedoras pueden llevarlos a las mateadas que organizamos y quien guste colaborar, puede llamar al 154 520 120 para otros puntos de encuentro", dijo Mirta Sara Gurevech, coordinadora de Salta Teje.

Los carteles serán colocados en el Hospital del Milagro para animar a las personas que padecen cáncer. La iniciativa surgió por un oranense, paciente oncológico, quien tras atravesar su primera sesión de quimioterapia en ese nosocomio, advirtió que las salas y el lugar tenían un aspecto poco esperanzador y triste. "Empecé mi tratamiento en el Milagro para ver la situación de otros pacientes, tener la experiencia y vivirlo para estar más fuerte psicológicamente. Ahí me di cuenta de lo que hacía falta, en la sala de espera hablando con otros pacientes, todo muy tétrico, muy oscuro", contó a Edgardo Argello, quien vive en Orán, donde está a cargo de la Secretaría de la Juventud municipal y, a pesar de su enfermedad, no deja de agradecer las oportunidades que la vida le pone delante. "El 29 tengo otro tratamiento, ese día vamos a colgar los carteles. Solos no se puede, sin la ayuda de otros no se puede salir adelante. Estamos con un grupo armando carteles, hay mucha gente de todas las localidades que va al hospital para hacerse tratamientos", sostuvo Edgardo.