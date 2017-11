Jorge Denzel: "El culturismo es un estilo y una filosofía de vida"

Se ríe e imita la postura de los muchachos que para conquistar las miradas, posan en el boliche tensando los biceps, con una botella de cerveza en la mano. Pero para el atleta internacional del fisicoculturismo Jorge Denzel, eso nada tiene que ver con la disciplina, la forma de vida que adoptó desde los 13 años y por la que cada día entrena a partir de las 5 de la mañana. Su rutina es exigida pero a los 32 años, cuando se prepara para volver a participar del mundial que se disputará en febrero próximo en Colombia, prácticamente nada podría sacarlo de esa forma de vida estricta que disfruta a cada momento.

Cuerpo, mente y espíritu

Jorge Denzel nació en Tartagal y después de algunos años fuera de su ciudad en los que se recibió de profesor de Educación Física, regresó para instalar la sede local de una cadena de gimnasios muy conocida en varias ciudades de Bolivia. Acaba de participar de un último torneo internacional en Yacuiba donde fue ganador induscutido de su categoría -más de 100 kilos-, pero también se impuso en el overall -absoluto- donde compiten todos los atletas. "Fue un lindo torneo con un muy buen nivel y este sábado (por ayer) compito en La Paz en otro internacional y después en Potosí", explica el culturista que en el 2012 participó del Mundial que se disputó en Ecuador, donde pocos argentinos, como Franco Domínguez o José Reartes, lograron llegar. La experiencia fue un tanto accidentada y el resultado que obtuvo no lo dejó satisfecho pero no fue motivo para hacerle bajar esos brazos macizos que tiene por incontables horas de levantar pesas.

Pero no todo pasa por el entrenamiento sino por algo que a los culturistas profesionales les representa la mayor inversión económica: la dieta diaria. "Ingiero un kilo de salmón por día pero no porque me crea un príncipe árabe, sino porque es lo que me da los resultados que espero. También como carnes rojas y blancas a las que sumo nueces, pistachos, harina y leche de almendras, clara de huevos, productos con bajo nivel de sodio y aceite de oliva", explica este atleta que solo en su dieta debe destinar alrededor de $18.000 por mes y quien con la solvencia que le dan años de investigar y estudiar sobre el tema, opina que "no hay que consumir productos ligth, hay que consumir lo que sea elaborado por nosotros mismos y eso no es solo para los atletas, es para todos lo que quieran tener una vida sana".

Con la mejor expectativa y con 102 kilogramos de peso, Denzel se presentaba este fin de semana en un torneo internacional en La Paz, en Bolivia. El deportista asegura: “El culturismo es disciplina y perseverancia en el entrenamiento, en el descanso y en la alimentación”.

Representando a su país

Hace muchos años que Denzel no participa de los torneos que se hacen en las provincias porque una participación en la que podría alzarse con un buen premio (se pagan en dinero en efectivo) le costaría una sanción por dos años. "Los torneos deben estar avalados por la IFBB (International Federation of Bodybuilders, la federación internacional de fisicoculturismo) y los jueces deben ser designados por esa entidad internacional; por nada me arriesgaría a una sanción, pero tampoco tiene sentido que me juzguen quienes no tienen mucha idea de los parámetros del culturismo o qué se exige en la actualidad en esta disciplina", explica este tartagalense que a pesar de su nivel internacional increíblemente no cuenta con ningún sponsor oficial. Sin embargo, se sabe que las secretarías de Deporte de la Provincia y de la Nación cuentan con recursos para los atletas de elite que representan al país.

Pero su disciplina le ha templado el carácter y algo que a cualquiera lo indignaría por lo injusto, a Denzel no lo afecta. "Está todo bien, es cierto que en los torneos internacionales represento a mi país, pero es una decisión de ellos a quien ayudan o no. Por supuesto que lo ideal sería tener ese apoyo económico y que me exijan resultados; que me acerquen un calendario de torneos en los que yo tenga que participar y si no cumplo, que esa ayuda se suspenda. Pero no importa, yo sigo adelante con lo mío, con la ayuda de mi familia y de las personas que creen en mí", expresa con una sonrisa.

El sueño

Denzel sueña con participar de Mister Olimpia que cada año se disputa en Las Vegas. "Hoy estoy en mi mejor momento; ahí se disputa el profesional pero yo quiero llegar primero al amateur. Antes, los grandes campeones llegaron siendo mucho más jóvenes pero las cosas han cambiado, la disciplina fue evolucionando, como también el conocimiento científico alrededor del culturismo. Ese torneo es más que el mundial profesional".

Culturismo de cuerpo y alma

“A mí me gusta decir culturismo porque mi disciplina es cultivar el cuerpo pero también la mente, el espíritu. Hay muchos culturistas que no tienen estos cuerpos pero que se ponen un objetivo y lo consiguen con trabajo, disciplina, tenacidad, voluntad”, reflexiona Jorge mientras mira su reloj cronometrado porque sabe que a la entrevista le quedan solo un par de minutos. A él le toca hacer una de sus 8 comidas diarias y religiosamente debe ingerirla a horario.

Así como nunca faltará a su rutina que comienza con 55 minutos de aeróbicos a las 5 de la mañana, Jorge Denzel tiene la convicción de que nunca peregrinará por alguna oficina pública pidiendo el favor de algún funcionario para que lo ayude a solventar una disciplina sacrificada y tan onerosa y a la que le dedica su vida; no lo hará aunque en los torneos internacionales siga representando a la Argentina.