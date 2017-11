Juicio por el crimen de Lebbos

Casi doce años después del crimen de Paulina Lebbos, la joven tucumana asesinada en 2006, la Cámara Penal de esa provincia fijó para el 6 de febrero próximo el inicio del juicio contra cuatro exfuncionarios del gobierno de José Alperovich acusados de encubrimiento y otro imputado por privación ilegal de la libertad seguida de muerte.

Según informaron ayer fuentes judiciales, en el banquillo de los acusados se sentarán Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad; Hugo Sánchez, ex jefe de Policía; Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía; Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte y Hugo Rodríguez, ex policía.

A ellos se sumará Roberto Luis Gómez, quien es desde hace un año el único preso en la causa bajo la acusación de haber usado el celular de Paulina (24) y quien será juzgado por el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. "Esto es fruto de una gran lucha, no sólo de mi familia, sino de mucha gente y de todos los periodistas que mantuvieron vivo el caso de Paulina durante tantos años", destacó Alberto Lebbos, padre de la víctima, quien sostiene que las pruebas son contundentes contra los exfuncionarios.