Cómo frenar las plagas en las plantas

Es imprescindible aprender a identificar enfermedades de las plantas para actuar rápido.

El pulgón es una de las plagas más comunes. Son unos insectos verdes, negros o amarillos que sueltan una melaza sobre la hoja y normalmente se sitúa en los capullos de las flores. Frenan el crecimiento y evitan la floración. Se pueden quitar fácilmente con insecticidas.

La lepra del melocotonero. Es un hongo que va formando ampollas rojizas en toda la hoja. Se puede evitar si no regamos las hojas por encima o demasiada humedad. Se previene con un fungicida.

La cochinilla es una plaga común que chupa la savia con una capa cerosa que ataca a los cactus, las suculentas y plantas de interior. Se puede erradicar rápidamente con una solución de limón y detergente.

Contra las mordeduras de insectos, como los de langostas o caracoles, no se puede hacer gran cosa. Sin embargo existen trampas, como el plato con cerveza.

El oidio es un hongo que se posa en la hoja y prospera con temperaturas altas y el clima seco. Las hojas presentan unas manchas blancas con un pequeño fieltro, es el polvillo típico que ataca especialmente a los rosales. Use fungicida.