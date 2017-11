“Todas mis vivencias están escritas en versos, que hoy pongo a consideración de ustedes, mis queridos amigos. Siempre me involucré con los recitados, milongas, coplas y bagualas, con todo el contenido gauchesco y tradicionalista, puntualmente defendiendo el acervo cultural del norte”, a modo de presentación dijo Eduardo “El Bagual” Prieto.

Este cantautor, payador y bagualero fue distinguido recientemente por la Cámara de Diputados de Salta, por su trayectoria y enorme aporte a la cultura de nuestra provincia.

Desde su niñez ha participado en numerosos concursos y festivales del país. Cuenta con 86 grabaciones y más de 200 obras escritas, entre zambas, chacareras, coplas y recitados. También distrae su tiempo en la conducción de un programa radial por FM Popular, desde hace 11 años ininterrumpidos.

“El proyecto más inmediato es instalar en mi casa una escuela de payadores. Vamos a trabajar para darle continuidad al género en nuestra provincia. Debemos generarle interés a los niños y jóvenes. La payada y la copla no se enseñan, se motivan, el tiempo las va puliendo. Llevo más de 33 años predicando esta profesión y me siento palabra autorizada para desparramar mi experiencia. El canto del payador jamás se instaló de manera masiva en el norte del país, solo algunos nos atrevimos a ponerla sobre el escenario. Por eso sentí mucho la pérdida física del “Mulatito” Salgado, un joven de la localidad de La Viña que tenía un futuro enorme como payador, pero el año pasado partió al mundo celestial. El 26 de noviembre se realizará en su honor el Festival del Lazo, en el pueblo que lo vio nacer”, sostuvo Prieto.

Y agregó que “siempre vinieron de afuera, como el uruguayo Gustavo Guichón que por años fue la cara visible en los festivales más importantes del país, como Jesús María”.

“Payar es el diálogo entre dos o más personas. El fundamento principal es la improvisación de un cantor repentista, que va formando la poesía en el momento, es lo que brota en ese instante. El payador va dándole idea a la palabra, que se convierte en verso, con una métrica. Se puede hacer en una cuarteta, sextina o décima”, enfatizó “El Bagual”.

Hace algunos años, Prieto realizó un ejemplar trabajo en las escuelas de campañas, llevando vivencias a los niños de la zona. “Siempre me interesó volcar lo que aprendí, sobre todo cuando la recepción es el futuro de nuestro territorio nacional. Un tema económico me alejó de este amor recíproco. Ahora, soplaron buenos vientos y parece que se activará nuevamente el tema; ojalá, sería un logro importante en lo personal”, acotó.

También instaló su propio museo del payador en su casa. “Era uno de mis sueños, poder exponer todos los regalos que recogí a lo largo de más de tres décadas”.

Nació en finca El Bordo, Las Moras, departamento de Chicoana. Fruto del matrimonio de Elsa Nicasia “La Coca” Peralta y Marciano “El Rubio” Alfaro Prieto. Realizó la primaria en sus pagos. “En primer grado ya empecé a cantar coplas en los actos que se realizaban en la escuela, lógicamente que me enseñaba mi padre. Por razones económicas no pude seguir la secundaria y me inicié en el oficio de mecánico de autos. Mi vida se alternó trabajando con un pie en el escenario y otro en el taller, hasta que un día decidí dejar la mecánica y abrazar mi guitarra para vivir de ella, porque toda mi vida había soñado con ser el cantor, el poeta y el payador, de lo que gracias a Dios hoy puedo disfrutar”, aclaró.

También tuvo un alto grado de responsabilidad el premio que logró en el año 1986. “Tuve la suerte de consagrarme Campeón Provincial de Baguala, en ese mismo año representé a Salta en el Festival Latinoamericano del Folclore. A partir de allí, dio un giro mi carrera, se abrieron numerosas puertas en el país. Fue el puntapié para seguir en el folclore, cantando y escribiendo en cada paso por los caminos y escenarios que me tocó transitar”, aseguró.

“El Bagual” señaló que su familia jugó un papel preponderante, siempre contó con su apoyo y el aliento para mantener la frente en alto, desde su esposa, Hebe de los Angeles Mamaní, hasta sus seis hermosos hijos: Carina, Eduardo, Paola, Romina, Matías y Maximiliano.

“Ya llegué a los 60, sigo mi rumbo parejo, mis conceptos buenos dejo, que lo adquirí en la sapiencia, cada arruga es experiencia y cada cana un consejo”, improvisó Prieto en la entrevista. Y le dedicó a la empresa anfitriona: “Me emociona improvisar en un momento oportuno, esto lo motiva a uno con la alegría grandota, agradezco por la nota, a usted y a diario El Tribuno”.