Esperaba con ansias ese momento y se había preparado durante dos años de catecismo. Su madre se expresó duramente en Facebook y contó que la decisión fue porque la niña no podía rezar de corrido el Padre Nuestro.

Una madre denunció que un cura le negó la comunión a su hija con Síndrome de Down

Una madre de Malargüe (Mendoza) denunció públicamente un repudiable hecho que despertó la indignación de toda la comunidad. Según contó Raquel Martínez en su Facebook, el pasado viernes un cura la llamó para darle la triste noticia de que su hija -quien padece Síndrome de Down- no podría tomar la primer comunión a pesar de una larga preparación.

Su hija, María Fernanda llevaba dos años preparándose en la escuela Rufino Ortega y tres meses con una catequista particular que el mismo párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario le había recomendado. Incluso ya había invitado a toda su familia para la ocasión tan especial. "Yo quisiera que ustedes vieran la ilusión que ella tenía de hacer su primera comunión, teniendo su vestido blanco, zapatos, souvenir y tarjetitas todo preparado para que llegara ese día ... habiendo invitado a sus abuelos, tíos, primos y amigos para que compartieran con ella ese día tan esperado...", escribió Martínez.

La noticia causó tal indignación que incluso hubo un cacerolazo de vecinos frente al templo. "Lo que han hecho con esta niña me parece terrible", afirmó una de las presentes al medio local Medio Mendoza. "No nos sentimos identificados con la diócesis que hoy nos toca soportar". Los protestantes, que se declaraban "amantes de la iglesia católica", aseguraron que las decisiones de la diócesis son "injustas" y "no representan" sus creencias. "Es arcaica y cerrada", dijo otra de las manifestantes.

Además, se publicó una entrevista con los padres de la pequeña que no dudaron en expresar su indignación. "Se levantaba, se cambiaba; estaba siempre lista, y se iba. Nunca renegó; era una felicidad para ella ir, miércoles y viernes. Siempre contenta; nunca un berrinche. Al contrario, vive diciendo que ama a Dios y a la Virgen, y que ella sabe a quién va a recibir", indicó la madre de María Fernanda. Juan Carlos, padre de la nena, destacó que "mi hija fue a baile, a patín, a la pileta, está con nosotros siempre en el negocio en contacto con la gente. En el único lugar en que le han cerrado las puertas es en la iglesia católica".

Entre las razones que aduejeron su madre como sus tíos, Rosana Hernández y Víctor Ariel Pérez, el padre Sanjurjo en una reunión dijo que "la niña no va tomar la Comunión porque no se sabe el Padre Nuestro de corrido".

La versión de la Parroquia

La parroquia Nuestra Señora del Rosario hizo pública otra versión del hecho a través de un comunicado de prensa que recogió el diario Uno de San Rafael. Aseguraron que "a la niña nunca se le negó la recepción de la Primera Comunión. El sacerdote sólo intentó proponerle a los padres continuar con una catequista especial para una mejor preparación". Además, "después de hablar con los padres, y viendo que tenían todo preparado para el día 8, se aceptó que recibiera en ese día el Sacramento"; pero "luego de estas propuestas nos sorprendimos con la publicación de la madre en Facebook dando a conocer otra visión de los acontecimientos". Reiteraron que "la niña podrá recibir la Eucaristía el día mencionado, si los papás lo consienten" y recordaron que "en otras oportunidades en esta parroquia los niños con Síndrome de Down han recibido y reciben el Sacramento de la Eucaristía tras una preparación con docentes de la modalidad especial".