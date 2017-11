Francia, campeón de la Copa Davis por décima vez en su historia

El equipo francés de Copa Davis levantó este domingo su décimo trofeo en el estadio Pierre Mauroy de Lille, con el triunfo de Lucas Pouille, en el quinto y último punto ante su par de Bélgica, que dio pelea hasta el final.

Pouille asumió el peso de la definición, luego del éxito del belga David Goffin ante Jo-Wilfried Tsonga, que le puso suspenso al desenlace, con un triunfo categórico ante Steve Darcis por 6-3, 6-1 y 6-0.

De principio a fin, Pouille, número 18 del ranking mundial, no otorgó alternativas a Darcis (76) durante una hora y 34 minutos. El belga fue superado ampliamente y no encontró respuestas técnicas ni anímicas.

Yannick Noah, campeón del Gran Slam Roland Garros en 1984, fue el capitán del equipo integrado por Tsonga, Pouille, Richard Gasquet y Herbert Pierre Hughes que recuperó el primer lugar del tenis mundial para Francia.

Francia no se consagraba ganador desde 2001 y no jugaba una final desde 2010 cuando perdió ante Serbia por 3 a 2 en Belgrado.

Los títulos del seleccionado galo en Copa Davis fueron en 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 y 1932. Desde el formato Grupo Mundial, creado en 1981, se impuso en las ediciones de 1991, 1996, 2001 y 2017.

Con diez campeonatos y ocho subcampeonatos, Francia se convirtió en el nuevo campeón de la Copa Davis luego de la consagración argentina el 27 de noviembre de 2016 ante Croacia en Zagreb por 3 a 2.

Los franceses igualaron a los británicos en número de conquistas de la "Ensaladera de Plata", debajo de Australia (28) y Estados Unidos (32). En tanto, Bélgica quedó en las puertas del logro, una vez más, y acumuló el tercer subcampeonato, luego de las frustraciones en 1904 y 2015, ambas ante Gran Bretaña.