Blanco: “El que se quiera quedar, se quedará y el que no, se irá"

Victor Blanco, presidente de Racing, aseguró que “en caliente” no va a tomar “ninguna decisión” en referencia a la probable desvinculación de Diego Cocca como entrenador de la academia, tras la derrota de anoche por 1-0 ante Independiente en condición de local, por la décima jornada de la Superliga Argentina de fútbol.

“Hoy (domingo) no me voy a reunir con (Diego) Cocca. En caliente no voy a tomar ninguna decisión”, dijo el directivo más importante de la entidad de Avellaneda luego de la caída ante el clásico rival.

“El que se quiera quedar en Racing se quedará y el que no, se irá. Si me dice que no tiene fuerzas, veremos. Salimos de situaciones peores que estas”, agregó Blanco en diálogo con Clarín.

Por último, el presidente del club albiceleste se refirió a las declaraciones de Cocca en la que puso en duda su continuidad al frente del primer equipo al sostener anoche en conferencia de prensa que evaluará “qué es lo mejor para el club”.

“No sé por qué dijo lo que dijo, pero hay que tener la cabeza fría. Me voy a tomar de 48 a 72 horas para hablar con el entrenador”, concluyó Victor Blanco.