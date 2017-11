Cístola se despidió a lo grande: es campeón del Anual en el TP 1.400

Esteban Cístola cumplió este domingo uno de los tantos objetivos que tiene en la temporada. Se convirtió en el piloto más joven (16) en consagrarse campeón del Turismo Pista 1.400 al ganar su serie de la quinta fecha del Clausura, penúltima del año del Zona del NOA. Si, con ese triunfo le alcanzó para quedarse con el título anual sin importar lo que sucedió después en la final.

Fue además la última vez que el oriundo de Joaquín V. González recorrió la pista del autódromo Martín Miguel de Güemes, ya que el próximo 10 de diciembre correrá a última fecha de la Clase 1 del Turismo Pista, donde también tiene grandes chances de ser campeón. Una semana después llegará su debut en el TC Pista Mouras en La Plata; a esto hay que sumarle que el 2018 lo destinará a competir a nivel nacional y no en el mayor certamen de automovilismo que tiene el norte argentino.

El título se adelantó a la serie tras la suma de Cistola y la no acumulación de puntos de su rival directo Mauricio Márquez, en la segunda serie tras un despiste. El flamante campeón fue protagonista a lo largo de la temporada en la que consiguió diez triunfos e igual cantidad de clasificaciones. Estos resultados le permitieron asegurar el campeonato anual en la sumatoria general de los torneos Apertura, que ganó, y el Clausura que concluirá el próximo 17 de diciembre.

La final para el nuevo campeón fue un trámite y despedida del Zonal con todos los honores alcanzando el tercer puesto. El triunfo le correspondió al jujeño Federico Stieglitz, escoltado por Francisco Coltrinari.

“Para mi fue un fin de semana especial, diferente si se quiere, ya que, fue mi última carrera dentro del automovilismo zonal salteño y eso me pone un poco triste porque se que voy a extrañar correr en este autódromo que es mi segundo hogar y correr rodeado de mi gente”, señaló el campeón.

En tanto, la categoría Escuela 1100 salió a pista con un parque de 21 máquinas. El tucumano Diego Belmonte se llevó todo en la fecha tras adjudicarse la clasificación del sábado, la mejor serie y final de ayer. Por el Anual, Juan Carlos Isasmendi quedó mejor perfilado a su segundo título consecutivo manteniendo una diferencia de 12 unidades sobre Alejo D’Abate cuando restan 16 en juego.

En la Promocional 07/1100, el jujeño Antonio Jodal se llevó el triunfo, escoltado por Martín Subirats en el segundo lugar y Patricio Figueroa en el tercer escalón. Ahora, Subirats es nuevo líder y definirá el campeonato en la última de año frente a García que está tres puntos abajo.

Por último, el TC del NOA tuvo su competencia con puntaje simbólico. Carlos Anselmino, último campeón en 2013, fue el ganador seguido por Cesar Velata y Martín Bello completó el podio. Facundo Benedicto rompió motor en la serie previa en la que además participaron los pilotos Keky Martínez y Cacho Auchana.

TP 1.400

Pos. Piloto Tiempo

1º F. Stieglitz 19m25s497

2º F. Coltrinari 19m26s008

3º E. Cistola 19m26s404

4º P. Sardi 19m27s875

5º M. Clapier 19m38s336

6º F. Romagnoli 19m40s674

7º M. Márquez 19m46s788

8º E. Moreno 19m50s360

9º A. Balderrama 19m56s462

10º H. Salem 19m57s975

TP1100 Standard

Pos. Piloto Tiempo

1º D. Belmonte 20m25s724

2º M. Viñuales 20m26s751

3º P. Murga 20m27s863

4º A. D’Abate 20m28s867

5º J. Villalobos 20m29s806

6º J. Isasmendi 20m30s613

7º H. Elías 20m30s889

8º F. Rivarosa 20m32s237

9º P. Cornejo 20m36s446

10º J. Quintelo 20m34s111

Promocional del NOA

Pos. Piloto Tiempo

1º A. Jodal 17m23s230

2º M. Subirats 17m26s096

3º P. Figueroa 17m30s719

4º J. Auchana 17m43s287