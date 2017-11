“El acontecimiento es irreversible, voy a decir lo que el gobierno no puede”, sostuvo la diputada de Cambiemos en la Mesa de Mirtha Legrand.

Ara San Juan: Elisa Carrió dijo que “Macri no lo puede decir, pero están todos fallecidos”

“El acontecimiento es irreversible. Voy a decir lo que el gobierno no puede decir: lo más probable es que estén los 44 fallecidos”. Con esa frase, Elisa Carrió se refirió anoche a la desesperante búsqueda del submarino ARA San Juan y sus tripulantes de los que no se tiene noticias hace 11 días.

La diputada de Cambiemos manifestó que “el presidente ordenó investigar todo” y pidió indagar en la reparación de media vida del submarino, que se hizo entre 2007 y 2014, es decir durante la gestión del kirchnerismo. “Me interesa que se investigue la reparación de medio término”.

Carrió dejó el reposo médico para ir a las cenas de Mirtha Legrand, manifestó que “hubo una desinversión de las Fuerzas Armadas” ya que hay “suboficiales con sueldos que están bajo el índice de pobreza”.

“La dignidad debe ser recompensada. No se puede trabajar en esas condiciones. Las baterías debían ser reparadas”, sostuvo, sembrando sospechas sobre la fuente de alimentación de energía que tenía el ARA San Juan.

La diputada oficialista contó que está investigando el tema y evitó dar definiciones tajantes sobre posibles denuncias que presentará. “Quiero que todos los argentinos sintamos que ellos son héroes, son nuestros hermanos. Esos 44 héroes estaban ahí por vocación. Que sirva de reflexión profunda para el futuro de las FFAA”, dijo.

La diputada elogió la actitud de Macri de visitar a los familiares de los tripulantes en la base naval de Mar del Plata. “El Presidente está muy involucrado en el tema y quiere saber toda la verdad. Si estuvo con ustedes es porque realmente lo siente mucho y se enoja porque quiere la verdad”, marcó.

“Llamé al jefe de Gabinete (Marcos Peña) y le dije: Quiero toda la verdad”, contó Carrió, en la mesa de Mirtha Legrand, en alusión a los primeros días de búsqueda del submarino ARA San Juan. En el programa también se encontraba Itatí Leguizamón, la esposa de uno de los submarinistas que se encuentran desaparecidos. La mujer, pareja del radarista Germán Suárez, señaló que junto a otros familiares sintieron que durante la búsqueda -aún inconclusa- las autoridades ocultaron información a los allegados de los 44 submarinistas. “En ese momento pensaba que me ocultaban pero ellos dicen que es lo que sabían, no sé”, dijo la abogada Leguizamón. Fue entonces cuando Carrió se sinceró y dió su “testimonio”, relatando lo que a ella le dijeron sobre cómo se sucedieron los hechos.

“Lo que no puede decir el Estado yo lo puedo decir, ¿eh?, porque yo soy representante del pueblo de la Nación, no del Estado, yo quiero que la Nación entienda algo: Hay algo que ni el ministerio ni el Presidente pueden decir, que es, que el acontecimiento es irreversible porque todavía no se llegó a encontrarlos”, arrojó Carrió.

“Gracias Lilita, eso era lo que quería que digas”, le respondió Leguizamón. La diputada, entonces, agregó: “Están todos -seguramente- fallecidos. No hay una base legal. Hasta que no se encuentre -el submarino- el Gobierno no tiene un respaldo legal para decir ésto, es como la presunción de fallecimiento. El día que encuentren un resto, ese día podrán decir ésto que yo estoy diciendo”.