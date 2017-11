Nos visita, José Lius Angel: "Una herramienta valiosa"

José Luis Ángel tiene 37 años, es licenciado en Relaciones Públicas y jefe de comunicación institucional del Hospital Público Materno Infantil. Además, es docente en la Escuela de Turismo de la Universidad Católica de Salta. En el marco de un convenio con la Universidad IEU, en el estado de Puebla, México, viajó y participó como profesor de una diplomatura de habilidades directivas. En diálogo conEl Tribuno, contó su experiencia.

¿Cómo fue el inicio de esta experiencia?

La Universidad IEU, del estado de Puebla, México solicitó un docente experto en comunicación interpersonal e institucional y desde la Escuela de Turismo de la Universidad Católica me propusieron. Soy un convencido de que la comunicación es una herramienta supervaliosa para las organizaciones, así que fui a capacitar sobre esto. Para mí fue una experiencia nueva, la primera a nivel internacional.

En ese contexto, la cátedra trató sobre dos grandes áreas: la comunicación como fenómeno entre las personas, que cada vez es más compleja, principalmente cuando uno pone en el medio la tecnología; y la comunicación que producto de la vorágine de esta posmodernidad lleva a un hiperconsumismo y genera determinados hábitos. En muchos casos nos olvidamos de pensar cómo sentimos, olvidamos que del otro lado hay una persona, entonces esto en el contexto de las empresas o desarrollo profesional termina siendo limitante.

¿Qué actividades realizaron?

Traté de compartir el conocimiento y modelos para trabajar en cuanto a comunicación interpersonal y, a su vez, vimos lo que tiene que ver con la comunicación organizacional. La comunicación en las organizaciones es como la sangre en el organismo de las personas. Las organizaciones sin comunicación no crecen, no cambian, no se adaptan ni evolucionan.

La relación entre equipos de trabajo de una organización y la relación con el afuera es fundamental para generar credibilidad pública.

Firmarán un convenio entre universidades...

Sí. Estamos trabajando arduamente para que los alumnos puedan lograr la doble titulación. Es decir, los estudiantes que se inscriban en la carrera de Turismo de la Universidad Católica de Salta podrán obtener un doble grado.