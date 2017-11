Reclaman la detención del acosador de la zona sur

"Parece que están esperando que una mamá o un papá reaccione y cuando alguno le haga algo a este tipo ¿quién va a ir preso? Seguramente yo o quien lo agarre, cuando él está acosando a nuestros hijos". La queja y preocupación es de la mamá de una niña de 13 años, la última víctima del acosador que está asolando los barrios de la zona sur de la capital, y que ya tiene al menos dos denuncias por esto.

La semana pasada, eran las 12.15 cuando la joven mamá, cuya identidad queda en reserva al igual que de su hija, le pidió que fuera a comprar a la panadería, que está a solo dos cuadras y para lo cual ni siquiera necesitaba cruzar la calle.

Según varios vecinos de M.C., el hombre acusado de exhibicionismo y acoso contra menores, trabaja o trabajaba en un corredor de Saeta.

El negocio está ubicado en una transitada calle del barrio El Tribuno: al frente está una parada de un colectivo del corredor 8, a media cuadra hay una remisera, en la esquina hay una sandwichería y metros más allá hay una librería. Todos son puntos con mucha actividad, en especial durante el mediodía cuando un grupo de chicos vuelve de la escuela y otro comienza a ir.

La niña salió y cuando estaba a metros de la panadería, un hombre joven, que estaba parado junto a su auto, la llamó.

- ¿Sabés dónde está Parque La Vega?,le preguntó.

Ella le comenzó a explicar cómo llegar hasta ese lugar.

- No te escucho,le dijo.

Entonces ella se acercó al cordón para hablar y en ese momento "él se sacó el miembro y comenzó a masturbarse delante de mi hija", recordó la mujer.

Según lo que pudo contarle después, la niña pensó que el hombre estaba por orinar o que tendría algún problema. Entonces se hizo hacia atrás, tratando de tomar distancia. El hombre la miró y siguió con sus movimientos; en ese momento ella se asustó y salió corriendo de regreso a su casa. En medio del susto y el desconcierto de cómo actuar, apenas pudo oír que el auto era puesto en marcha.

"Mi hija llegó en medio de una crisis nerviosa porque no entendía bien lo que había sucedido. Por suerte pudo contarme y no callarse por culpa, una culpa que no tiene, como les pasa a muchos chicos", señaló la madre preocupada.

Por esa información que siempre circula en los barrios, no pasaron más que horas hasta que la mujer se enteró de que varias personas vivieron episodios similares y siempre con el mismo hombre. Incluso supo que hay denuncias policiales que ya se hicieron en contra del sujeto.

"¿Qué hubiera pasado si en ese momento mi marido sale a buscarlo y lo agarra? ¿O si mi hija grita y un remisero sale y ve la situación y reacciona? Si la Policía no hace nada, en algún momento va a aparecer alguien que va a actuar en defensa de su hija, lo peor va a ser que el o los culpables vamos a ser nosotros que solo queremos protección para nuestros hijos", se quejó.

Conocido en la zona

El hombre señalado por exhibicionismo y acoso a niñas está identificado ya que solo este año acumuló dos denuncias por episodios de este tipo en los barrios San Carlos y San Remo.

Se sabe que sus iniciales son M.C., tiene entre 28 y 30 años, es delgado, de estatura mediana y buen aspecto, ojos color miel y cabello con rulos.