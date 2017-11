El ascenso, ese bien preciado tan esquivo y caprichoso para el fútbol salteño

Suele decirse que los futbolistas y los entrenadores son los principales responsables del éxito y del traspié en un resultado deportivo, ya que ellos, desde adentro de la cancha o pegados a la línea de cal, rigen los destinos de sus equipos y toman resoluciones directas en el juego en beneficio o en detrimento de la camiseta que representan.

Ahora, hace más de una década que el fútbol salteño deambula de fracaso en fracaso; sin embargo, muchos de ellos, los principales protagonistas, han sabido ser parte y artífices de ascensos, progresos personales y éxitos futbolísticos antes o después de recalar en este bendito territorio, en el cual el ascenso es tan necesario y codiciado como lejano, distante, caprichoso y esquivo.

Desde 2006, tomando como referencia la última participación de un equipo salteño en la máxima categoría de ascenso (Juventud Antoniana), hasta el presente, pasaron por Salta más de 60 futbolistas y entrenadores que ascendieron a la B Nacional o a Primera o tuvieron pasos trascendentales en el fútbol de elite o en competencias de prestigio como Copa Libertadores o Sudamericana, antes o después de haberse calzado la camiseta de un club salteño. Muchos de ellos llegaron a esta provincia arrastrando su alforja y su chapa de “ascendedores”, pero por estos lados no corrieron la misma suerte. Otros, por el contrario, encontraron aquí una vidriera propicia, un trampolín, una catapulta, un lugar de paso en el que ganaron el fogueo y la experiencia que los prepararon para coronarse en grande en otros puntos del país o en el extranjero. Y otros aún permanecen en Salta con vueltas olímpicas en su legajo y a la espera de una revancha acá. La lista es interminable y con sus apellidos se pueden armar hasta seis equipos completos.

Entonces, la mera estadística podría marcarnos que “la culpa no es de ellos”, sino del entorno que los rodea, del proceso de turno del que son parte. O podríamos reducirlo a la suerte, aquel ítem cuyo margen de influencia en el fútbol a veces no es menor.

Pero no. El debate es mucho más amplio y complejo y ofrece diferentes respuestas e interpretaciones. A través de la consulta realizada por El Tribuno, hinchas del fútbol salteño, dirigentes y exfutbolistas que marcaron una época próspera aportaron su visión.

¿Falta de trabajo a consciencia y de responsabilidad en el manejo de los recursos de las instituciones? ¿Ausencia de paciencia, constancia y hondos proyectos sostenidos en el tiempo y en una coherencia dirigencial? ¿La histeria exacerbada fogoneada por el público, los periodistas y todos los actores que componen el fútbol por estas latitudes? ¿O simplemente mala fortuna o una especie de “maldición” es la que impide que Salta como plaza futbolera no disfrute de las mieles de un ascenso y de un genuino y legítimo éxito propio que enorgullezca a los hinchas? Muchos de esos hinchas ya le dieron la espalda a los representantes de la provincia. Otros aún siguen creyendo y acompañando pese a las tempestades.

La realidad es que “don ascenso” hace tiempo no pasa por Salta y los datos de la realidad demostraron que nutrirse de jugadores cotizados y de jerarquía es insuficiente si algo acá no cambia. De lo contrario, seguiremos viendo pasar la caravana por el costado.



Acá están, estos son

A continuación, los futbolistas que pasaron por el fútbol salteño o que actualmente juegan en nuestra provincia y que obtuvieron ascensos a la B Nacional, a Primera División o que tuvieron actuaciones destacadas en equipos de Primera o jugaron Copa Libertadores:

Entrenadores

Ricardo Zelinsky

Víctor Riggio

Iván Delfino

José María Bianco

Duilio Botella

Gustavo Coleoni

Jugadores

Horacio “Chero” Fernández

Nicolás Romat

Diego Bielkiewicz

Esteban Burgos

Carlos Yaquet

Bruno Vides

Pablo Motta

Walter Busse

Sergio Oga

Carlos De Giorgi

Enrique Triverio

Lucas Gamba

Hernán Hechalar

Luciano Cipriani

Martín Martos

Lucas Godoy

Gustavo “Gato” Pérez

Héctor “Arenero” López

César Montiglio

Marcelo Zerrizuela Marcelo Guaymás

Cristian Mazzón

Juan Pablo Cárdenas

Arturo Villasanti

Damián Felicia

Maximiliano Antonelli

Gabriel Zuvinikar

Edgardo Brittes

Diego “Nivi” Núñez

Leonardo Fernández

Walter Coyette

Ernesto Hernández

Walter García

Gastón Stang

Julio Villarino

Diego Aguiar

Hernán Lamberti

Elías Bazzi

Daniel Bertoya

Marcelo Barreña Emanuel Giménez

Jorge Peirone

Germán Noce

Osvaldo Young

César Albornoz

Enzo Noir

Iván Agudiak

Luciano González Fernando Labaké

Germán Salort

Joaquín Quinteros

Ivo Chaves

Juan Carlos Cartello

Leandro Zárate

Para Ibire, "todo tiene que ver con todo"

Para el titular de la subcomisión de fútbol de Gimnasia y Tiro, “todo tiene que ver con todo, no estar en una categoría superior como el Nacional B desde hace años provoca un efecto. Hacia abajo hay una desmotivación tremenda. No se trabaja bien, pero también sería una utopía creer que se ascenderá con un equipo ciento por ciento local, como opinan muchos. Si uno repasa los nombres del ascenso de Gimnasia en 1993: el Negro Alegre es porteño, el Tanque González vino de Zapla, el Tigre Amaya es tucumano, Pedro Guiberguis venía de Ledesma. No eran cien por ciento salteños. Para mí falta una visión y una mentalidad fuerte también del jugador salteño en general. Cuando un jugador está en las divisiones inferiores te das cuenta cuándo será distinto y cuándo no. Acá hace tiempo que no lo vemos, esa es la realidad”, fue la dura visión del dirigente de la entidad de calle Vicente López.

Rodolfo "Puma" Garnica

Ex gloria antoniana

“Pasa siempre en Salta, los jugadores que llegan acá no rinden, vienen como figura, descollan en otros lados. Como si les pesara la camiseta. Acá hacen falta jugadores que se banquen la presión y con hambre. Y la gente acá no perdona nada y no se banca más frustraciones”.

Christian Ceriani

Hincha de Gimnasia

“Gran parte de la culpa es del dirigente. No hay un proyecto definido y traen 30 jugadores al año. También hay responsabilidad en el periodismo por creer que por la historia los clubes deberían ascender y no es así”.

Marcos Cervantes

Hincha de Gimnasia

“En el caso de Gimnasia los años de intervención influyeron muchísimo en la postración del fútbol durante muchos años. Ahora la mejoría se ve de a poco y confío en que la cosa va a mejorar”.