Raúl Cascini pasó por Tartagal y habló con El Tribuno

Sabés como pocos lo que significa Boca en el mundo pero sobre todo en el interior del país. Contanos.

Los que pasamos por este club sabemos bien de qué se trata. Boca arrastra una masa de gente impresionante y no todo se centraliza en Buenos Aires; hay mucha gente fanática en el interior y que no tiene la posibilidad de ir a la cancha. Es bueno poder visitarlos.

Además de ser panelista en un programa (90 minutos), ¿a qué más te dedicás?

Siempre relacionado al fútbol, hago otras cosas y ahora estoy esperando hacer algo más con el fútbol. Soy técnico también pero no lo ejerzo más, eso lo tengo decidido.

Recordemos un poco tu gran mo mento en Boca...

Mirá que te estoy controlando, me dijiste dos minutos y ya llevás cinco (risas de Cascini).

Sos bravo Raúl, ¿en la vida sos así siempre, áspero como cuando jugabas?

Sí claro, sobre todo con los periodistas, son todos iguales y seguimos peleando. Recibo al día 200 mensajes, los jugadores me escriben y nosotros los exjugadores estamos para defenderlos. En algunas cosas, claro, en otras, no.

Hablemos más de lo que significó ganar la Libertadores.

Es la más linda de todas, más que la Intercontinental, que es un solo partido. La Libertadores tiene viajes, concentraciones, muchos palos en la rueda, lesionados, expulsados. Cuando uno la gana se da cuenta que es la más linda de todas.

Y, obviamente, es la más difícil. Los primos (River) la han jugado treinta y pico (33) de veces y la ganaron solo tres veces. Es muy difícil. Boca tuvo dos épocas muy gloriosas pero no es fácil. Independiente mismo ha tenido sus años exitosos, la ganó muchas veces y ahora hasta ellos perdieron la cuenta de cuánto hace que no pueden ganar una copa. Racing la ganó una sola vez y nunca más, San Lorenzo también.

Ya que hablás de “los primos”, ¿este River con Gallardo puede emular lo de Boca con Bianchi?

Los tiempos cambiaron. River venía con un equipo bien armado y de un día para otro se le fueron Driussi y Alario. Eso antes no ocurría. Ahora los jugadores se van rápidamente.



¿Le debés todo a Boca?

En realidad soy un agradecido a todos los clubes que me dieron trabajo. Más allá de que mi carrera finaliza en Boca, no puedo dejar de agradecer a los equipos que me dieron trabajo. Boca me da el reconocimiento en todos lados, pero si Platense no me abría la puerta no hubiese jugado al fútbol.

¿Quién sería el Cascini de estos tiempos?

No me gusta comparar, cada uno en su momento y con su modo de jugar. Pero los dos cinco que tienen Boca y River lo están haciendo muy bien, tanto Barrios como Ponzio están muy bien adaptados a lo que necesitan los grandes.

¿Te costó mucho dejar de jugar?

No porque fue una decisión mía. Ya no tenía ganas de correr.

¿Le transmitís toda tu experiencia a tu hijo (Juan Bautista, jugador de Estudiantes)?

Hablamos muy poco, si él pregunta le digo. Pero me gusta que se haga solo, que se golpee con esto que es el fútbol, porque el fútbol tiene más sinsabores que buenos momentos.