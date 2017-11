Cesar More: “En el clásico no se puede regalar nada”

En Juventud Antoniana esperan con ansias el clásico de mañana, a las 22, frente a Gimnasia y Tiro, sabiendo que si consiguen los tres puntos, primero superarán en la tabla al albo y, segundo, ingresarán a los puestos de clasificación.

César More, quien viene siendo titular en el equipo de Víctor Nazareno Godoy, remarcó la importancia de conseguir la victoria en el estadio Gigante del Norte, donde se juegan mucho más que tres puntos.

“Es un partido muy importante para nosotros, lo veníamos esperando, sabemos que tenemos la posibilidad de meternos entre los cuatro clasificados si conseguimos el triunfo. Ese en nuestro primer objetivo principal, clasificar, seguramente va a ser un lindo partido”, sostuvo el volante tucumano, quien lleva dos goles en el campeonato, frente a Guaraní Antonio Franco en el triunfo 3 a 2 en Misiones y ante Chaco For Ever en la derrota por 2 a 1 en el Martearena.

Para More, Juventud fue creciendo en los últimos partidos y el triunfo frente a Guaraní sirvió para llegar más entonados.

“Nos fuimos afianzando un poco más en los últimos partidos, ganar te lleva a encarar con otros ánimos la semana, corregimos errores defensivos y la suerte también nos ayudó. La mala racha ya la estamos pasando, en lo futbolístico el equipo mejoró mucho”.

En el clásico de la primera rueda (empate 1 a 1 con goles de Pablo Motta, para el albo y Leandro Zárate, para el santo), More remarcó que era diferente la historia, ahora se juegan muchas más cosas y no hay margen para el error.

“El clásico anterior propusimos un poco más nosotros, pero el empate no fue tan injusto, ahora ambos nos encontramos en otro escenario, con poco margen de error, en esta clase de partidos no se puede regalar nada y seguramente va a ser un encuentro bastante duro en el que ninguno va a querer resignar absolutamente nada”, sostuvo Cesar More, quien además agregó: “Hay respeto, como con todos los rivales, lo encaramos con la seriedad que se merece. Gimnasia y Tiro es un equipo peligroso y nos va a presentar batalla, igual nosotros estamos bien preparados para el encuentro”.

Por último y con optimismo el exjugador de San Martín de Tucumán puntualizó que la concentración será fundamental para que Juventud pueda quedarse con los tres puntos.

“Mientras estemos concentrados podemos hacer nuestro juego, es fundamental no cometer errores y la concentración juega un papel fundamental. Venimos trabajando bastante duro en ese aspecto, en esta oportunidad llegamos mentalizados en meternos ahí, entre los cuatro primeros. Llegamos bien, descansados y espero que luego del partido pueda estar festejando un triunfo con mis compañeros”, se ilusionó el jugador antoniano.