Los albos imploran por una buena recaudación en el clásico con Juventud

La dirigencia de Gimnasia y Tiro aún no percibió dividendos por clásico, recordando que en el primer duelo entre salteños de la temporada la localía y el total de lo recaudado le correspondió a Juventud Antoniana, de acuerdo a un pacto tácito de ambos equipos de no compartir recaudación.

Pero para el segundo “derby” de la temporada, la imprevisible agenda del Consejo Federal en el afán de adelantar la fecha del final terminó confabulando en contra de las intenciones de generación de recursos de los directivos albos, al disputarse el clásico un día de semana. De todas maneras, dada la trascendencia del encuentro, de hallarse ambos equipos en la recta final y con chances intactas de clasificación, más el tinte decisivo del pleito motivarán a los hinchas de ambos equipos a copar el Gigante del Norte mañana, a las 22, en el encuentro que contará con el arbitraje del chaqueño Guillermo González, por la decimoquinta fecha del Federal A.

Los precios de las entradas no variarán del primer clásico: 180 pesos las populares, 240 la preferencial y 280 la platea alta. Y se venderán recién mañana desde temprano, en el Gigante para los albos y en el Honorato para los santos. Y las distribuciones serán las mismas de siempre: bandeja Leguizamón y dos tercios de platea alta para Gimnasia; tribuna de las instalaciones, ex-Virrey Toledo y los últimos dos gajos de la platea alta para Juventud.



Una sola duda en el albo

Pablo Motta, quien no jugó -y se sintió su ausencia- en el empate ante San Jorge en Tucumán y fue cuidado especialmente para el clásico, retornará al once titular de Gimnasia y Tiro para el trascendental partido de mañana. Si bien el DT Víctor Riggio se guardará sus reservas hasta último momento, el Tano no descarta utilizar al “Gato” más adelantado, en la función de mediapunta, para acompañar y abastecer al hipotético único delantero de área, Alejandro Toledo, dada la expulsión del prometedor Luciano Herrera ante el expreso. En ese caso, el estratega le añadiría mayor volumen al mediocampo manteniendo a Mauricio Scaglia en el equipo y con el “10” más suelto. La otra chance, no menos potable, es que Motta releve a Scaglia y Gonzalo Garavano sea la otra “torre” que sustente a Toledo en ataque. Lo que es un hecho es el regreso de Álvaro Cazula, tras cumplir su sanción, relevando al suspendido Jonathan Medina.