Central Norte quiere un solo grito en barrio norte

La dirigencia anunció que perdonará el 50% de la deuda a aquellos socios que no estén al día, de cara al partido del miércoles frente a Talleres de Perico.

Solo dos días quedan para el partido revancha de los cuartos de final del Federal B que Central Norte afrontará con Talleres de Perico, en el estadio Dr. Luis Güemes.

En el cuervo esperan contar con todo el apoyo de sus hinchas para dar vuelta la historia tras perder 1 a 0 en el partido de ida.

La dirigencia anunció que realizarán una campaña en estos dos días para que aquellos que deban cuotas, puedan regularizar su situación abonando solo el 50% de la deuda (el valor de la cuota es de $150) e incluso se podrá pagar con tarjetas de crédito.

El horario de atención para los socios es de 9 a 13 y de 17 a 20.30 en la secretaria del club.

El mensaje es claro, Central necesita de su gente y en barrio norte no se pueden dar el lujo de jugar con escasa concurrencia, tal como venía ocurriendo en los últimos encuentros en el Dr. Luis Güemes.

Pero ahora la historia es otra, El equipo que dirige Acosta se juega nada más y nada menos que la clasificación a semifinales, en busca del tan ansiado ascenso al Federal A, algo que se le viene negando hace varias temporadas al azabache.

En las próximas horas se dará a conocer el horario para la venta de entradas que seguramente se expenderán por las boleterías de calle Almirante Brown.

Si bien es sabido que para el encuentro de este miércoles se jugará con la presencia de socios, como se venía haciendo desde que se volvió a barrio norte, existe aún la posibilidad de vender un remanente para hinchas que no son socios.

El cuerpo técnico, dirigentes y jugadores piden también por la presencia masiva de hinchas no solo por lo económico, sino también para demostrar que en barrio norte el visitente debe sentirse más visitante que nunca.

Esa duda quedarán despejada cuando el miércoles, a las 17, una vez que el árbitro de el pitazo inicial, los cuervos se hagan sentir para tratar de dar vuelta la historia.

A puertas cerradas

A la par de la organización de la revancha, el plantel azabache continuará hoy y mañana con los entrenamientos en su estadio, a puertas cerradas. De todas maneras, en principio el cuervo jugaría con el mismo once que perdió en el partido de ida en Jujuy, y que formó con: Mariano Maino; Patricio Vega, Franco Turus, Leonel Formaggioni y Nicolás Ayejes, Hernán Vargas, Facundo Galarza, Claudio Ávalos y Emmanuel Cáceres; Matías Ceballos; Miguel Puntano.

Central está en las puertas de otro partido clave para sus aspiraciones.