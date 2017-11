Se define la Copa de Oro del Torneo Anual

Se terminará hoy la Copa de Oro del Torneo Anual y no solo arrojará su ganador sino también al primer clasificado al próximo Federal C.

San Antonio recibirá a Juventud, a las 16.30, en el estadio de la Liga Salteña y Villa Primavera hará lo propio con Pellegrini, en el estadio Fray H. Pistoia.

Para que la villa sea finalista deberá ganar su partido y esperar que Pellegrini no le gane a Primavera. De esta manera también será acreedor de la primera plaza para el Federal C. En el caso de que ambos ganan sus encuentros quedarán igualados en la primera posición, aunque el adoquinero tiene una mejor diferencia de gol, con lo cual la villa solo se asegurará la plaza al Federal C.

Villa Primavera también está en la conversación. Si San Antonio gana su encuentro y Villa Primavera vence a Pellegrini, el cuadro debutante en la Liga Salteña pasará a jugar el play off con Sanidad para definir la segunda plaza al Federal C.

Si Primavera gana y San Antonio empata, el gallo se llevará la Copa de Oro y será el primer clasificado al Federal C.

Juventud también tiene chances de ganar la Copa y jugar la final, si le gana a San Antonio y Primavera y peye empatan.

El programa

Hoy, a las 16.30

San Antonio vs. Juventud

Estadio: Liga Salteña

-

Primavera vs. Pellegrini

Estadio: Fray H. Pistoia

-

Mañana, a las 16.30

Central Norte vs. Mitre

Estadio: Pascual Soler

-

Miércoles, 16.30

Peñarol vs. Gimnasia

Estadio: Liga Salteña