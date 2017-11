VIDEO: Santino mandó un saludo para todos los salteños que lo ayudaron a realizar el tratamiento en China

“Con Santi felices a punto de terminar nuestro tratamiento ... ya se hicieron los tres implantes, hoy lunes y el martes se hacen los últimos pases de células por vía venosa”, así comienza el escrito la madre de Santino que es acompañado por un video. “#Santino muy conforme y convencido, gracias a Dios tengo un león que desde el primer instante supo a lo que veníamos”, describió más adelante.

“Puso toda su voluntad ... aunque yo, como #mami, me desarmaba esos 15 minutos en quirófano ... eran eternos El me repite: Mami tranquila todo va estar bien dios y la Virgencita nos van a ayudar. (Que un niño de tan solo 3 años te diga eso enfrentado a tal dolor de lo que sabemos que duele una inyección en la médula.

Me llena el corazón y agradecer a Dios de tener un guerrero de oro”, describe más adelante la madre en la página de Facebook “Un milagro para Santino”.

“Me dice falta poco mamá. Hoy nos dimos con la noticia que cuando sos expuesto a este tratamiento es un proceso que no es de un momento a otro este implante son células pequeñas que deben reparar el daño que #Santi tiene es un proceso que está en acción dentro de sus ojitos, unas cositas chiquitas que están creciendo ... tengo que mantenerlas con vida 6 meses”.

“Santi no debe exponerse al sol a flash y tampoco resfriar porque la fiebre mataría las células que trabajan hoy en sus ojitos. Gracias a todos por seguir con sus oraciones, enviando energías y buenas vibras para mi gordo”.

“Muchísima información, nos recibieron con un trato increíble, muchos gastos ... pero allá vamos! #UnMilagroParaSantino”, termina la misiva escrita.