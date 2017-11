Barrio Autódromo: Vecinos quemaron basura y provocaron un gran incendio

Ocurrió esta mañana aproximadamente a las 7.30. Bomberos Voluntario y de la Policía de Salta debieron actuar para que no pase a mayores. Hubo mucha preocupación en el lugar.

Un incendio de grandes proporciones ocurrió esta mañana en el Barrio Autódromo, cuando vecinos comenzaron a quemar basura y el fuego se propagó en forma rápida. Esto pasó a raíz de que la zona se encuentra con pastizales altos y secos.

“El incendio fue sofocado por los Bomberos Voluntarios y por los de la Policía de Salta quienes actuaron en forma rápida, no pasó a mayores de milagro. Fue un gran susto para todos nosotros”, expresó un vecino de la zona aEl Tribuno, quien envió el material fotográfico. “Esto ocurrió a las 7.30 aproximadamente. Hay gente que no se da cuenta que quemar basura puede provocar grandes daños no solo a ellos, sino también a sus vecinos, y mucho más en esta época del año donde todavía el suelo se mantiene muy seco”, indicó el lector.