La corbeta Robinson no puede atracar en Comodoro Rivadavia para cargar el equipo robótico

La corbeta Robinson de la Armada argentina está demorando su acceso a Comodoro Rivadavia por los vientos que soplan en la zona, afirmó a Télam hoy el jefe de Operaciones del puerto local. Este buque tiene previsto transportar a la zona de rescate del ARA San Juan dos de los tres contenedores rusos que hace tres días llegaron a Comodoro Rivadavia a bordo del avión ruso Antonov, que ya retornó a su base.

Marcelo Venter explicó que la "corbeta mide 91,2 metros de eslora y, por su extensión se dificultan las maniobras de acceso ya que ingresa por sus propios medios" al puerto. La corbeta está a la espera de que aminoren los vientos, hecho que se estima que suceda en horas del mediodía.

Entre el material que transportará la corbeta se incluye un equipo robot chico operado por dos especialistas rusos.

Se demora el amarre de la Corbeta Robinson al puerto de Comodoro Rivadavia. El viento no permite que entre al muelle. Rusia pidió que no se muestre equipamiento militar.@ContinentalCba@Continental590pic.twitter.com/e56SKJuEci — Ignacio Cadario (@nachocadario)27 de noviembre de 2017

El resto del equipo ruso transportado por el Antonov se montará en el ARA Islas Malvinas que se estima que llegue a Comodoro en no menos de dos o tres días. El Islas Malvinas llega navegando desde Ushuaia, adonde se detuvo ayer a cargar combustible y agua proveniente de un ejercicio militar conjunto entre Argentina y Chile, y se estima que llegue a Comodoro "no antes del martes", dijo a Télam José Dicarli, jefe de la Armada en esa ciudad fueguina.

En el Islas Malvinas se transportará a la zona de búsqueda y rescate el vehículo sumergible teledirigido ruso Pantera Plus, con una capacidad de inmersión de hasta 1.000 metros de profundidad. Fuentes del Ejército locales -que pidieron no ser identificadas- explicaron a Télam que los materiales bajados del avión ruso Antonov están bajo custodia militar hasta que reciban la orden de trasladarlos al puerto que se indique.

Respecto a la navegación del Sophie Siem, que partió ayer a la tarde a la zona de rescate, ni las autoridades locales de la Marina y de la Oficina de Operaciones del puerto aportaron información al respecto.