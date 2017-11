"No hay que perder las esperanzas", es el mensaje de la madre de uno de los submarinistas

La madre de uno de los tripulantes del ARA San Juan pidió hoy "no perder las esperanzas" de rescatarlos con vida, aunque dijo que "todavía no tienen ninguna noticia" sobre la tripulación desaparecida en aguas del Atlántico Sur.

Raquel Colombani es la mamá de Fernando Mendoza, originario de Concordia, que mañana cumple 38 años, por lo que "sus familiares y amigos haremos el rezo del Rosario especialmente para él y para todos los tripulantes", contó.

Colombani agradeció "a todos los que están con los 44 tripulantes" y confirmó que "todavía no tenemos ninguna noticia" sobre la búsqueda del submarino.

Fernando Mendoza

En declaraciones radiales dijo que a la fecha y tras la ausencia de noticias sobre el paradero del submarino, "no se sabe si creer o descreer lo que nos dicen, estamos en una nebulosa porque hay muchas informaciones cruzadas, muchos audios, imágenes, mensajes", pero recalcó que "tenemos esperanzas. No hay que perder las esperanzas aunque es muy difícil".

La madre de Mendoza comparó la situación de los submarinistas argentinos con la que atravesaron los mineros chilenos: "Dicen que tanto tiempo estuvieron los mineros, que hubo gente que estuvo más de 20 días abajo del mar también, pero no podemos llevarnos tampoco por todo lo que se dice porque nos volveríamos locos", agregó.

Destacó que "desde la Armada hay mucha contención, mucho psicólogo, el capellán de la base estuvo hablando con todos los familiares, nos contienen mucho. En ese sentido no tengo ninguna queja", dijo la mujer a Radio de la Plaza.

Hilda Colombani