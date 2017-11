“La pareja está pautada por el aprendizaje”

Lorena Bassani es periodista y escritora. Creadora de Amar Mejor. Entrenadora de Almas. Desde el año 2000 trabajó incansablemente como periodista en medios gráficos, radiales y televisivos. Gracias a un intenso despertar de conciencia, su vida dio un vuelco absoluto y la búsqueda de un nuevo camino fue inevitable. En 2008, escribió Quiero un novio, la verdadera historia de una mujer sola pero enamorada, donde abordó la temática del amor desde una perspectiva más trascendente. Más tarde publicó, Amar Mejor, un método para parejas sin miedo. Y desde ese momento, investigó y se especializó en el estudio de las relaciones kármicas y del controvertido fenómeno de las almas gemelas. Hoy brinda charlas, talleres y conferencias, entrena a las personas para convertirse en expertos en sí mismos y amar mejor.

En tus libros planteás una redefinición del amor, con más libertad que apego

Hace diez años que vengo estudiando sobre el tema del amor. Eso fue lo que me condujo a un nivel espiritual. Mi camino estuvo planteado a partir de construir un nuevo tipo de pareja. Empiezo porque me había dado cuenta de que me había enamorado de un hombre que tenía un compromiso. Toda mi estructura me decía que no podía estar con una persona que tiene a alguien, que no tenía una pareja conmigo. El tipo estaba, yo lo amaba y tenía una profunda conexión espiritual, pero no vivía día a día conmigo. Ese pasaje es lo que relato en “Quiero un novio”. Yo empecé a estudiar los amores espirituales, las relaciones kármicas y darme cuenta de que esos amores, que vienen de muchas vidas, nos marcan la entrada de un nuevo tiempo que tiene que ver con entender al amor de una manera mucho más grande.

¿A qué te referís puntualmente?

Estamos acostumbrados a ver el amor como chico conoce chica, se gustan, salen, se ponen de novios, se casan, tienen hijos, se separan y mueren. Esa es una visión pequeña del amor, que está planteada desde el patriarcado. Es una visión capitalista del amor: determinada persona me pertenece, yo la poseo y vivimos una cantidad de experiencias juntos y no hay posibilidad de hacer ningún tipo de cosa. No hay ningún tipo aprendizaje más allá, porque parecería que ya tenemos pautada la línea de tiempo con nuestra pareja: lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que cumplir. Porque lo vemos, justamente, como una obligación, un mandato, un deber ser. Entonces, mi mirada es absolutamente disruptiva con respecto a este tipo de cosas.

¿Por qué te considerás disruptiva?

Porque para mí la pareja está pautada por el aprendizaje, no por el tiempo en que uno esté con la pareja, ni con lo que supuestamente tenga que realizar para cumplir el mandato a nivel social. Entonces, estamos con alguien solamente porque entendemos que tenemos que vivir determinadas experiencias que nos van a ayudar y a gratificar a los dos para evolucionar, para crecer. Porque vos me das algo a mí y yo te doy algo a vos que nos puede nutrir. Esta es una perspectiva que el amor de pareja chiquitito al que estamos acostumbrados no tiene. Confundimos el amor con otras cosas, como si lo hubiéramos distorsionando: lo hicimos producto, lo hicimos funcional a la sociedad de consumo que tenemos, pero no hicimos algo con el amor esencial, que tiene que ver con encontrarme con una persona y compartir lo que sé que tengo que compartir. Y después, cuando llega otra persona, seguir compartiendo, y que todos nos ayudemos a todos a estar mejor. Esa es una perspectiva más horizontal que vertical del amor.

¿Influye el patriarcado en esta visión del amor como mercancía?

Obviamente. Partimos de una base en donde se ve a la mujer como una posesión y como un objeto, entonces es muy difícil introducir esto. No estamos hablando de que todos tengan relaciones con todo el mundo. No es la anarquía de las relaciones, es justamente entender que hay posibilidades de aprender del amor mucho más de lo que estamos aprendiendo ahora. Y de cambiar el paradigma a nivel global, en donde estamos comenzando a entender que distorsionamos muchos conceptos: distorsionamos el amor, la pareja, cómo vemos y cómo nos aproximamos al otro.

¿Y cómo se da esa aproximación hoy?

Desde hace muchos años, nos aproximamos al otro con miedo. Y desde ese lugar, generalmente, ponemos barreras que nos impiden conectarnos con la parte más esencial del otro. Entonces, nos relacionamos desde el personaje y hay un personaje vinculándose con otro personaje. Y desde ahí crean relaciones que no son genuinas y que obviamente están destinadas a la muerte. O por lo menos a crear cosas, que no están basadas en la verdad, o sea que está destinado a morir. Me parece importantísimo que empecemos a abrir la cabeza y comencemos a generar nuevos conceptos, definiciones y maneras de hacer las cosas.

¿Desde dónde se genera esa apertura?

Sucede cuando alguien es quien de verdad es y no lo que le mandan ser. Por ejemplo, yo era periodista y el mandato indicaba que tenía que trabajar en un medio de comunicación. En un momento rompí con esa vida armada. Decidí romper con el deber ser, con el qué dirán y construir mi propio camino que tenía que ver con el mensaje que tenía que dar. Y tuve que explicarle eso a mi mamá. El mensaje que tenía que dar como periodista tuvo un tiempo. Cuando me acerqué más a mí misma entendí que ese mensaje estaba caduco y comencé a construir un nuevo camino. No hay que tener miedo de hacer cosas distintas y romper con los parámetros de la vida armada, segura, estable y sin contratiempos. Porque nos dijeron eso. Y es mentira: no hay nada seguro y permanentemente tenemos que ir surfeando lo que se nos presenta. En esta sociedad nos dieron cierta ilusión de felicidad. Entonces, nos aferramos a cosas por este miedo a la incertidumbre.

Esa ilusión aparece en numerosas películas de Hollywood...

Nos contaron muchos cuentos. Julia Roberts y Meg Ryan son las peores enemigas del amor. Es decir, todas esas grandes heroínas que lo único que hicieron fue contarnos un cuento sobre el amor que nos genera expectativas. Nos contaron finales felices que ni son finales ni son felices. Las mujeres hacen cosas impensables para llegar a esos finales felices, con un alto grado de sometimiento, de violencia. Lo resisten porque quieren el final feliz... ¿feliz para quién? Culturalmente hablando deberían existir otras posibilidades para generar nuevos finales felices. Esos finales se metieron en nuestra cabeza para que sistemas perversos como el patriarcado puedan seguir funcionando. Y creo que hay que salir del reality y ser quien uno realmente es, porque el amor y la libertad son exactamente lo mismo.