Rafael Nahuel murió por una bala 9 mm, como las que usa el grupo Albatros

La autopsia realizada al cuerpo de Rafael Nahuel (20), quien murió baleado el sábado en un operativo de desalojo de Prefectura en Villa Mascardi, estableció que el joven recibió un balazo ascendente en un glúteo, que alcanzó a afectar órganos vitales, y que el disparo provino de una pistola calibre 9 mm, adelantaron fuentes de la investigación.

El estudio fue realizado ayer por médicos forenses de la Policía de Río Negro, que no informaron el resultado y anticiparon que recién lo harán oficialmente el “miércoles o jueves”, en forma completa con otras pericias.

La conclusión preliminar informada por fuentes de la investigación indica que se trató de una bala de 9 milímetros, un calibre usado por todas las fuerzas de seguridad, y que el proyectil ingresó por el glúteo.

El juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva, a cargo de todos los procedimientos desde el desalojo de la comunidad mapuche del jueves, ordenó el mismo sábado el secuestro de las armas de todos los efectivos que participaron del operativo, e hizo lo propio con teléfonos celulares y todos sus dispositivos móviles de comunicación.

El desalojo se produjo el jueves a la mañana y en el lugar que había ocupado la comunidad mapuche había quedado una custodia de un grupo especial de Prefectura, que el sábado en un patrullaje participó del incidente en el que fue baleado Nahuel.

A Nahuel lo bajaron de la montaña Lautaro Alejandro Gonzáles y Fausto Horacio Jones Huala, los dos mapuches luego detenidos, cuando estaba herido, pero murió antes que pudiera ser atendido en el hospital y, desde ese momento hasta hoy, ningún perito ni investigador pudo llegar al sitio del hecho.

Los dos heridos en el episodio recibieron impactos de bala con orificio de ingreso y salida

Las dos personas heridas durante el episodio en el que murió de un balazo el joven Rafael Nahuel presentan impactos de bala con orificio de ingreso y salida del proyectil, publicó hoy el diario Río Negro. Los heridos son una mujer de unos 20 años identificada como Johana Colhuan y un hombre de más de 30 años cuya identidad se desconoce.

El médico y concejal Ramón Chiocconi fue uno de los integrantes de la comitiva que este domingo llegó hasta el lugar donde se encuentran ocultos en la montaña, en Villa Mascardi, las dos personas heridas el sábado en el operativo del grupo Albatros.

Los dos heridos, una mujer de unos 20 años, Johana Colhuan, y un hombre de más de 30 años, cuya identidad se desconoce, presentan heridas de bala con orificio de ingreso y salida del proyectil. La mujer tiene la lesión en el hombro y el hombre en un brazo a la altura del codo, se informó.

"Las lesiones son de bala, no son superficiales pero no comprometen ningún órgano ni son riesgosas para su vida", precisó Chiocconi en diálogo Río Negro. El médico indicó que la situación más compleja "fue lo grave del sangrado en un primer momento pero ahora las heridas están bien, en proceso de recuperación".

Consultado por cómo se encontraban los jóvenes heridos, Chiocconi indicó que "estaban bien de ánimo pero por otro lado conmovidos por el asesinato de Rafa". El lugar al que accedió el médico junto a otros referentes de la comitiva que se conformó este domingo en una instancia de mediación con el juez Gustavo Villanueva, está "no muy lejos de la ruta", precisó y remarcó la buena predisposición del juez federal y de la fiscal Silvia Little que fueron hasta el lugar aunque no llegaron al sitio donde se encontraban los heridos.

Además Chiocconi confirmó que los dos heridos no están solos en la montaña. "Era un grupo de unas cuantas personas, había hombres, mujeres y chicos", detalló y agregó que lo que pudo ver en el lugar es que "tenían lo mínimo para la subsistencia, había encendido un fuego con una especie de parrillita y una pava para el mate y se veían bolsas con comida, no mucho más".