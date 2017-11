Sampaoli dio sus candidatos y dejó fuera a Alemania porque no le gusta como juega

El entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, mencionó este lunes, en la previa del sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, a “Brasil, España y Francia” como candidatos naturales al título, pero eligió no nombrar a Alemania, vigente campeón del mundo, porque no le gusta “como juega”. “Para mí Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo. No nombro a Alemania no porque me olvide, si no porque no me gusta como juega”, reveló en una charla con estudiantes de periodismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Alemania fue campeón del mundo 2014 por cuarta vez en su historia (1954, 1974 y 1990) al vencer a la Selección argentina en el alargue, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Su juego es elogiado por el mundo del fútbol, sobre todo por tratarse de una planificación que arrastra desde sus juveniles, pero al DT de Argentina evidentemente no lo completa.

Sampaoli, a horas de viajar a Moscú para participar del sorteo donde Argentina será cabeza de serie el próximo viernes, volvió a valorar la presencia del capitán de Lionel Messi, analizó la actualidad de los centrodelanteros y se lamentó por no poder contar con laterales que ayuden en su esquema futbolístico. “Ningún jugador a excepción de Messi se puede sentir intocable para el Mundial. La decisión va a tener que ver con momentos, estados de ánimo y algunas cosas más que analizamos”, explicó sobre la confección de la lista definitiva de 23 convocados.

En nombres propios, Sampaoli se refirió a Gonzalo Higuain, el goleador de Juventus, quien en el corto plazo no era “beneficioso” para la Selección argentina, pero en el mediano plazo “va a ser muy importante si está de acuerdo con el proceso”. “Había demasiada carga del hincha sobre Higuaín y entendimos que esto no era beneficio para los objetivos a corto plazo que era clasificar al Mundial. Ahora, en el mediano plazo, va a ser muy importante si está de acuerdo con el proceso”, sostuvo.

Y sobre la pelea sobre quién será el “9”, tras la lesión de Darío Benedetto, explicó: “Hablé con Benedetto y ahora su prioridad tiene que ser volver, lamentablemente no va a poder competir en las mismas condiciones que los otros delanteros. El análisis de Mauro Icardi va a tener que ver con el diagnóstico que hicimos con su participación en las eliminatorias y con la actualidad en el Inter, dónde hace goles todos los fines de semana”.

Además, Sampaoli elogió a Independiente, al que definió como el equipo que más le gusta del fútbol argentino. “Propone siempre, piensa en el arco rival y está bien armado", manifestó el DT. Sampaoli estuvo en la cancha en el partido frente a Racing ya que fue a observar a Lautaro Martínez, a quien sigue como alternativa por la lesión de Darío Benedetto. "Vi un partido lleno de temores. Independiente jugó a la espera y a Racing la búsqueda no le dio resultado", dijo. Consultado por la escasez de laterales, elogió a Juan Sánchez Miño, del "Rojo": "Hace la tarea de lateral que termina como volante interno. Necesitamos jugadores que sepan hacer esa función en la banda".