Caruso Lombardi dejará Tigre a fin de año

Ricardo Caruso Lombardi, entrenador de Tigre, dejará el cargo a fin de año, según anunció la institución de manera oficial, tras coincidir ambas partes.

“De común acuerdo establecimos con Ricardo que estos serán sus dos últimos partidos”, afirmó el presidente de la institución, Ezequiel Melaraña, en la cuenta de Twitter del club.

Ambos se reunieron este domingo por la noche y establecieron que los encuentros frente a San Lorenzo y Temperley, por la undécima y duodécima fecha, serán los últimos del DT al frente del equipo.

De esta manera, finaliza el tercer ciclo de Caruso Lombardi en Tigre, donde realizó una mala campaña en la primera mitad de la Superliga en la que cosechó una victoria, cinco empates y cuatro derrotas.

Luego de la octava fecha, en la que Tigre empató sin goles frente a Arsenal, la dirigencia se juntó con el entrenador, quien le hizo saber que no tenía problemas en dar un paso al costado a fin de año si se lo solicitaban.

Sin embargo, en la jornada siguiente, el matador obtuvo su primer triunfo ante Estudiantes de La Plata. Pero un nuevo traspié, esta vez ante Colón en Santa Fe tras ir ganando 1 a 0, terminó precipitando la salida de Caruso Lombardi.

“Voy a hablar con el presidente a solas. No lo quiero lastimar. Valoro mucho la amistad. Estoy triste porque los dirigentes se portan bárbaro y no soy un tipo de aferrarme a algo. No necesito que me dé el respaldo: yo se lo tengo que dar a él”, había anticipado el entrenador después de la caída con el sabalero.

Caruso Lombardi había asumido a fines del torneo pasado y, luego de una gran depuración, trajo cerca de treinta refuerzos para esta temporada, pero nunca pudo encontrar los resultados y terminó yéndose en buenos términos de una institución que siempre definió como su “casa”.