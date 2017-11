Magnus terminó en el podio del Nacional C

El equipo masculino de Magnus, en handball, regresó a Salta ayer tras haber obtenido el tercer puesto en el Nacional C disputado en San Juan, y si bien el conjunto provincial cumplió su objetivo inicial, estuvo a un solo paso de ascender.

El encuentro por el tercer puesto fue apasionante, donde Magnus se impuso a San Patricio de Corrientes por 33 a 32. La última jugada fue de película: tras recuperar la bocha, los salteños hicieron un gol de mitad de cancha y en ese mismo momento terminó el partido.

De esta manera, el equipo de Salta pudo tomarse revancha tras haber perdido con Sarmiento de Pigüé en semifinales. Ese encuentro fue para el infarto, ya que en tiempo reglamentario empataron en 27, después salieron 32-32 en el suplementario y cayeron 4 a 3 en penales.

La campaña, igualmente, fue tremenda: vencieron a Independiente de Chivilcoy, Independiente de Santo Tomé y Chaco For Ever, para terminar primeros en la zona D. Luego, en cuartos de final, dejaron en el camino a Landini de San Juan.