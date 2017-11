San Antonio clasificó y Pellegrini irá por el título

Muchas cosas se jugaban en el inicio de la última fecha de la Copa de Oro, dos partidos para definir al primer clasificado al Federal C y al ganador de esta etapa en el Torneo Anual.

San Antonio hizo lo que tenía que hacer, goleó 6 a 0 a Juventud Antoniana, clasificó directamente al próximo Federal C.

El estadio de la Liga Salteña fue el escenario para el repertorio de goles que le regaló la villa a su hinchada, casi desde el vestuario, a los 7’, Víctor Garrido decretó el primero para San Antonio con un tremendo sablazo. El santo fue superado ampliamente en la primera mitad y no le encontró la vuelta al partido, a los 25’, Fabricio Rojas conquistó el segundo para la villa ante la floja resistencia del arquero antoniano Juan Chamorro.

En el complemento, Juventud salió con otra actitud y estuvo cerca de marcar el descuento pero en el mejor momento del santo, a los 9’, San Antonio salió de contra rápido con Fabricio Rojas quien remató cruzado y marcó el tercero para los dirigidos por Martín Martos. Fue un baldazo de agua fría para el antoniano que para colmo dos minutos después se quedó con un hombre menos por la expulsión de Juan Marcone, esto le dio más espacios al azulgrana que lo aprovechó muy bien. A los 18’, el volante Nahuel Portal convirtió el 4 a 0 para San Antonio y a los 26’ nuevamente apareció Fabricio Rojas para gritar el quinto de la villa y el tercero en su cuenta personal. Lejos de bajar la intensidad, San Antonio fue en busca de más sabiendo que necesitaba un mejor diferencia de gol si quería ser finalista, a los 37’, Gabriel Ramos, de cabeza, sentenció el encuentro al marcar el 6 a 0 para el azulgrana que si bien no le alcanzó por goles quedarse con la Copa de Oro le sobró para ser el primer clasificado al Federal C 2018 por la Liga Salteña.

¿Dueño de la planilla?

El comisario deportivo Luis Copa se negó a darle a El Tribuno la planilla de equipos para realizar la síntesis. Adsujo “no tener autorización”, pero a otros periodistas sí le brindó las formaciones. Pésima actitud de Copa.

El adoquinero por Mompó

Pellegrini, de gran campaña en el último tramo de la Copa de Oro, venció 1 a 0 a Villa Primavera y ahora jugará por el título del Torneo Anual frente a Gimnasia y Tiro.

El encuentro fue parejo pero luego de los 20’ peye inclinó el juego a su favor hasta que Maximiliano Mompó, a los 39’ del primer tiempo, rompió la paridad al marcar, de penal, el 1 a 0 para el adoquinero. El gallo buscó llegar a la igualdad pero despilfarró la situación más clara en los pies de Luis Jurado quien quedó frente al arco rival pero su remate se fue por arriba del travesaño.

Con la victoria hubo festejo adoquinero, mientras que Villa Primavera tendrá que dar vuelta la pagina para pensar en el encuentro frente a Sanidad por el último boleto al Federal C.