Chapecoense y una herida que no cierra

El 28 de noviembre de 2016 el vuelo 2933 de la empresa Lamia, que transportaba al plantel del equipo brasileño de fútbol Chapecoense rumbo a la ciudad de Medellín para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana, se precipitó y terminó con la vida de 71 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y tripulantes.

La tragedia hizo recordar, por su magnitud, a lo ocurrido en diciembre de 1987, cuando cayó en Perú un avión que llevaba al plantel de Alianza Lima y, más atrás, en Superliga, Italia, cuando en 1949 también murieron en un accidente aéreo 18 jugadores del Torino.

A un año del drama de Medellín, el Chapecoense, que venció este fin de semana 1-0 a Bahía en el Brasilerao, consiguió su clasificación a la Copa Sudamericana 2018 y tiene posibilidades todavía de ir a la Libertadores, aunque la tristeza embargará a toda la ciudad de Santa Catarina al recordar mañana aquel hecho.

La tragedia, en la cual sobrevivieron cinco personas, afectó seriamente al modesto club brasileño y motivó la solidaria reacción del mundo del fútbol.

En la oscuridad de la lluviosa noche colombiana, el avión que transportaba a la delegación, que había partido de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y que, según se supo después a través de distintas investigaciones, se quedó sin combustible, se precipitó a tierra y se estrelló contra la ladera del Cerro Gordo.

Fallecieron 71 de los 77 ocupantes, entre ellos 19 futbolistas; el presidente de la institución, el entrenador y casi todo el cuerpo técnico.

De los 25 jugadores convocados solo sobrevivieron tres: Jakson Follmann (al que le amputaron una pierna), Alan Ruschel y Helio Neto.

Demanda contra Bolivia

El club Chapecoense y familiares de los 71 fallecidos al caer el avión de la empresa LaMia demandarán en enero próximo al Estado boliviano por haber autorizado el vuelo “a pesar de irregularidades”, informó el abogado Josmeyr Oliveira.

Oliveira, uno de los representantes legales la Asociación de Familiares del Vuelo del Chapecoense (Afav-c), señaló que la demanda “tomará en cuenta los resultados” de la investigación de la Fiscalía del estado brasileño de Santa Catarina, “que identificó a los verdaderos propietarios de la aeronave siniestrada”.

Sin culpables

Pero lo cierto es que la tragedia aérea del Chapecoense sigue sin tener culpables, y a un año del siniestro se están conociendo novedades sobre quiénes podrían ser los verdaderos dueños de la aerolínea LaMia.

Quienes se conocían como los dueños legales de la aerolínea LaMia, según consta en los documentos de fundación, eran dos pilotos bolivianos: Miguel Quiroga, quien murió en el accidente, y Marcos Rocha, quien está prófugo de la Justicia. A este último lo vinculan con delitos en cuanto al siniestro aéreo.

Sin embargo, la fiscalía brasileña, que lleva una investigación del caso Chapecoense, asegura que los pilotos bolivianos podrían no ser los propietarios reales, o los únicos propietarios de la aerolínea LaMia. La afirmación se basa en intercambios de emails, que vinculan a un empresario venezolano y su hija de ser los posibles dueños.

Ricardo Albacete es el nombre que aparece en la investigación, en el que se lo vincula con ser dueño de la aerolínea; sin embargo, Albacete asegura que él solo fue arrendatario de los aviones a la empresa. La investigación también asegura que Albacete era el inversor mayoritario de LaMia, no obstante, hasta ahora la Justicia no citó al empresario ni a su hija.