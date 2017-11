La AFA le descontará 3 puntos a Newell´s

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes por la noche una histórica sanción para Newell‘s, que sufrirá a fin de la Superliga el descuento de tres puntos por inexactitud en la declaración jurada donde refería el pago de sueldos de los futbolistas profesionales.

En una publicación en su boletín oficial, el fallo explicó que “se ha acreditado la inexactitud y/o incorrección en la declaración jurada presentada por el CANOB, y pese a las intimaciones efectuadas por la Superliga en dos oportunidades, el Club no ha dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo”.

Esa situación se sumó a que el club rosarino consintió “la aplicación de las sanciones acordadas en el convenio suscripto por la AFA, la Superliga y FAA (Agremiados) para el caso de demostración fehaciente de falsedad de aquella”, que habla de aplicar la sanción regulada en el 6° párrafo, inciso c), del punto denominado falta de pago a las obligaciones de los clubes con sus futbolistas profesionales”.

Así, la lepra pasará del 17° al 23° puesto en la Superliga, aunque según la AFA el descuento se hace efectivo al final del torneo.

De esta forma, Newell‘s es el primer club de la historia del fútbol argentino que recibe una sanción por un incumplimiento económico de este tipo.

Colón, en 2013, sufrió el descuento de seis puntos por no pagarle al Atlante de México el pase de Juan Carlos Falcón, aunque la penalidad fue realizada por FIFA.

La dirigencia de Newell‘s anunció que apelará la sanción porque “no está firme” hasta que no se cumplan “los plazos y procesos para que se expidan los distintos niveles”.