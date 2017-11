VIDEO: Tuculet, premiado por anotar el mejor try del año, elegido por la World Rugby

El galardón se dio a conocer en la gala de los World Rugby Awards que se celebró en Mónaco. Allí, Joaquín Tuculet, autor de dicho try, subió a recibir su distinción tras ganar su terna. El nacido en La Plata superó en la votación final a Sean O’Brien, quien le marcó a los All Blacks jugando para los Lions, Portia Woodman, del Seleccionado femenino de Nueva Zelanda, y Gela Aprasidze, de Georgia.

Twitter, fundamental

El ganador fue determinado por los fanáticos del rugby en Twitter, a través de una votación pública que comenzó el 9 de septiembre y finalizó pocos minutos antes de la entrega del reconocimiento, donde el try de del jugador de Los Pumas fue seleccionado por más de 14.000 votos

The IRPA Try of the Year 2017 goes to Joaquin Tuculet of@unionargentinaafter winning the fan vote on our Twitter channel! 14,000 votes overall!pic.twitter.com/I8DzheRQqA