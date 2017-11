Adhesión improcedente

La Comisión Bicameral del Congreso recibe hasta hoy adhesiones e impugnaciones a las candidaturas admitidas para ocupar el cargo de defensor/a de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Es en este marco que a principios de la semana pasada tomamos conocimiento por la prensa que la defensora general de la Provincia, María Inés Diez, envió al Congreso de la Nación su adhesión a la postulación de Gabriela Arias Uriburu para esa función. En su misiva, la magistrada destacó "la experiencia de vida de la señora Arias Uriburu y su posición frente a la misma, lejos de reducirse a su ámbito privado, ha redundado en un compromiso social y particularmente con la infancia". Esta adhesión no es válida, ya que la señora defensora general no puede dar una adhesión institucional como la que dio sin contar con el mandato de la Defensa Pública Civil y Penal de la Provincia de Salta para tal finalidad. Mandato que nunca existió y solo puede dar su adhesión a título personal, pero no es lo que hizo; ya que otorgó una adhesión institucional puesto que la defensora general representa a la Defensa Pública de la Provincia por detentar la jefatura de la misma.

Ayer, lunes, grande fue mi sorpresa cuando personal de la Defensoría General se presentó en mi despacho con listados impresos solicitándome que diera mi adhesión a la postulación de la Sra. Gabriela Arias Uriburu; pude observar que había muchas firmas ya insertas de defensores públicos. Yo respondí que no firmaría pues no pensaba que fuera la postulante más idónea para el cargo.

Entre los 67 postulantes admitidos al cargo nacional se encuentran juristas de la talla de Marisa Graham, Marisa Herrera, Laura Musa y otros que poseen gran idoneidad para ese cargo, por sus vastos conocimientos del derecho de los niños -que por cierto es amplísimo y no se reduce al tema de la sustracción internacional de menores, que es solo un capítulo en el tema de los derechos de la infancia-, por sus trayectorias en la defensa efectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes y por el reconocimiento del cual gozan, aunque no sean tan masivamente conocidos como la Sra. Arias Uriburu.

La Sra. defensora general no puede mandar a sus empleados con un listado impreso para que los sres. defensores oficiales firmemos nuestra adhesión a la postulación de una candidata en particular sin que su conducta pueda llegar a encuadrar en abuso de autoridad, ya que es quien detenta la jefatura de todos los defensores públicos de la Provincia. Tampoco puede la defensora general convertir este listado de firmantes en una especie de mandato, ya que el mandato, personería o representación se da con anterioridad y no con posterioridad a haber enviado al Congreso de la Nación su adhesión como defensora general de la Provincia de Salta, es decir una adhesión institucional y no a título personal como debió hacerlo.

La Sra. defensora general debe permanecer imparcial y no brindar adhesión institucional alguna para un cargo tan importante a nivel nacional donde el único requisito para acceder al mismo debe ser que la elección recaiga en el más idóneo y no propiciar la designación de quien es su amiga personal. Recordemos que a fines del año pasado la Sra. Arias Uriburu fue invitada especialmente por la Dra. María Inés Diez, defensora general, para dar una conferencia en la Universidad Católica titulada: "Amor insecuestrable: Un caso de la vida real". Luego supimos por la prensa que se reunieron el Sr. gobernador, la Sra. defensora general y la Sra. Arias Uriburu a tomar el té en Las Costas.

La Provincia de Salta puede ser denunciada ante el Sr./a defensor/a nacional de los derechos de niños, as y adolescentes, y no es raro que así ocurra, dada las numerosas y graves vulneraciones a los derechos de la niñez y de la adolescencia en nuestro territorio provincial. Cabe preguntarse si en caso de resultar elegida la Sra. Arias Uriburu, la misma luego de tan fervientes apoyos y adhesiones del Sr. gobernador y de la Sra. defensora general podrá tomar distancia de sus benefactores y dar el curso debido a dichas denuncias en protección de los niños, niñas y adolescentes vulnerados de múltiples formas por acción y sobre todo omisión de políticas públicas provinciales que garanticen sus legítimos derechos constitucionales.