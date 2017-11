Enseñan a escribir a los chicos de forma creativa

Entre septiembre y este mes, unos 120 alumnos secundarios de los colegios América Latina y Bernardo Frías pudieron dar rienda suelta a la creatividad y entrar al fantástico mundo de las letras, donde disfrutaron del placer de la lectura y se animaron a escribir sus historias.

Los talleres para fomentar las prácticas de escritura tanto a chicos como docentes nacieron en el Plan Provincial de Lectura. El año pasado ya estaban disponibles, pero como no son obligatorios ninguna escuela los pidió. Este año, sus referentes, luego de realizar un trabajo hormiga de difusión en las instituciones, fueron convocados por algunas docentes.

"La consigna este año fue trabajar con docentes de cualquier área o disciplina para que ellos puedan transformar sus prácticas, brindar un espacio de libertad, de creación, un uso más lúdico del lenguaje y romper un poco con la lógica de la explicación del docente", contó Mauricio Coudert, quien encabeza la iniciativa.

De acuerdo a datos oficiales, hay chicos que llegan a la secundaria sin saber leer ni escribir correctamente, tampoco comprenden lo que leen. En contrapartida, el coordinador del Plan Provincial de Lectura manifestó: "No es que los chicos no leen, sino que hay otro tipo de lecturas y de comprensiones que muchas veces no son las que los adultos o la escuela legitiman. Ellos hoy leen noticias y comentan por el Facebook, el Twitter, en blogs y sitios de internet".

Sin embargo, admitió que conoce pocos casos de lectores que son apasionados y profundos por incitación propia. Por lo general, vienen de familia. "Cuando muchas veces eso no sucede, la escuela es la oportunidad de democratizar ese espacio", agregó Coudert.

Pero, ¿cómo enseñar escribir en un contexto que además tiene sus propios códigos? Walter Aguilera, profesor en Letras y parte del equipo técnico, dice que "la escritura tiene que formar parte de la práctica de cada uno. Ese acercamiento a la lectura, a la palabra, hay que comenzar a desnaturalizar. Buscar que las experiencias sean significativas y que no sea una cosa de obligación".

La obligatoriedad y el castigo no son buenos. Aguilera lo vivió con los estudiantes durante los talleres, cuando le pidió que escriban algo y estuvieron horas con la página en blanco. "Se quedan shockeados", dijo.

En tres encuentros, el trabajo del proyecto Didáctica de la Creatividad brindó un espacio totalmente diferente. Al igual que los chicos, la profesora Ángela Lobo, por ejemplo, quedó fascinada con las clases innovadoras. Fue un espacio donde se priorizó el disfrute y lo que cada estudiante quería hacer y decía lo que pensaba.

El próximo año la iniciativa va a continuar y aspira a extenderse a más establecimientos, especialmente en el interior.

El Plan Provincial de Lectura tiene diferentes líneas que apuntan a la promoción de la lectura y escritura, a través de la formación de docentes, alumnos y la comunidad.

Este año se trabajó con talleres en la cárcel federal, un centro de atención a jóvenes en conflicto con la ley penal y otro de rehabilitación de jóvenes en la zona céntrica. También se formó a bibliotecarios y se capacitó a maestros del nivel inicial sobre prácticas de lectura literaria y escritura de creación.

Hubo jornadas comunitarias de lectura abierta al público (kermés del Día del Niño y la primera kermés de literatura infantil juvenil) y tertulias literarias al estilo de café literario con docentes en general, entre varias otras actividades. Algunas pudieron llegar al interior, como por ejemplo, en los departamentos San Martín y Rivadavia.