Llevan tranquilidad a los municipales

En Rosario de la Frontera inauguraron un tramo más de pavimento que resulta el faltante para completar el plan previsto para este año.

En la ocasión, el intendente Gustavo Solís envió un mensaje de tranquilidad a los empleados de la comuna en cuanto a los ajustes.

Finaliza el año y el municipio de Rosario de la Frontera está cerca de cumplir con su plan de pavimentación en las calles de la ciudad para 2017.

Con obras de gran envergadura, muchos ciudadanos tienen ya su calle cubierta y, sin dudas, para ellos es un cambio radical. En cercanías del cementerio municipal, la calle Paso de los Libres, es una de las últimas inauguradas durante este año.

En diálogo con los medios, el intendente Gustavo Solís subrayó que si bien quedaron algunas calles pendientes, el plan para el 2017 se cumplió casi en su totalidad.

"Esta es una obra que estaba prevista terminarla para este mes y nos queda un codo nada más que comenzaremos en las próximas semanas, ya que tuvo algunas complicaciones con conexiones que debemos solucionar antes de pavimentar", expresó.

"En su gran mayoría cumplimos con el plan pero si hay que reprocharse algunas cosas considero que debería haber sido un poquito más amplio, porque nos han faltado pavimentar unas seis cuadras para llegar, por ejemplo, hasta la calle Avellaneda. Por eso el año que viene le vamos a dar prioridad a las que no pudieron ser terminadas este año", expresó.

En relación con el período que se avecina, Solís sostuvo que habrá que utilizar más la cabeza que el bolsillo.

Previsiones

"El año que viene trataremos de mantener la Municipalidad y la economía saneada. Muy pocos municipios de la Provincia tienen un equilibrio fiscal saludable como para pagar los sueldos, prestar servicios y además hacer obras, y nosotros lo venimos haciendo. Si bien son recursos que vienen de Nación por medio del fondo de la soja, hemos inaugurado obras con recursos propios, como por ejemplo el Paseo de los Artesanos o el Centro de Monitoreo, o las obras de iluminación en la avenida Gorriti. Fuimos caminando en algunos casos y también trotando y corriendo en otros, pero nunca retrocediendo", agregó.

Empleados municipales

Con relación a los ajustes de recorte de personal que se dieron en algunos sectores del país, el jefe comunal destacó: "Los empleados municipales pueden quedarse tranquilos, nosotros en particular no tenemos que hacer ajustes, pero sí tener cuidado. Eso le transmite total tranquilidad a los empleados y siempre vamos a respetar los acuerdos que se hagan en la Provincia. Lo que sí, el próximo año no vamos a poder hacer algunas concesiones adicionales, que si bien son necesarias y uno lo entiende porque nos permite recomponer el poder adquisitivo, sobre todo en los empleados de menor categoría o jerarquía, vamos a tener que hacer entre todos un poquito de esfuerzo", sostuvo.