Vecinos de plaza Alvarado, molestos por la falta de cuidado de las obras

Escenario de ferias barriales, show organizados por los miembros del municipio, encuentro de vecinos y espacio para jugar, correr, pasear las mascotas y tomar unos mates por las tardes cuando se descansa del trabajo. La plaza Alvarado es parte de la historia y la vida de los salteños. Durante la semana,El Tribunorecibió una serie de fotografías en las que los vecinos denunciaban el ingreso a la zona de parquizado, que permanece con la cinta de seguridad de obras, y que cuenta con la cartelería que indica: "Por favor no pise el pasto". Este domingo, este medio comprobó que las denuncias de los vecinos eran reales. En horas de la tarde, cuando la temperatura se pone ideal para tomar unos mates al aire libre, varios vecinos no dudaron en ingresan a la zona cercada, ubicarse en dos mesas que fueron recientemente colocadas, mientras que sus hijos jugaban a la pelota en la zona recientemente parquizada y que todavía no es apta para ser transitada. Por muchos años olvidada, este espacio verde ubicado sobre Caseros al 1800 es uno de los tesoros de los salteños. Desde mediados de año las autoridades de la Municipalidad de Salta están llevando adelante tareas de recuperación de este espacio verde que no tiene nada que envidiarle a la plaza 9 de Julio.

Para evitar confrontaciones con los vendedores que allí se instalan los domingos, se les destinó uno de los cuadrantes. Sobre la esquina de Alvarado y Ayacucho, todos los fines de semana se puede ver a quienes ofrecen sus caballetes con cuadros para que los niños pinten, vendedores de tortas y bollos y los peloteros que alguna vez poblaron el parque San Martín. El resto de la plaza sigue siendo escenario de una serie de obras que tienen que ver fundamentalmente con la recuperación del espacio verde. Teniendo en cuenta las dimensiones de la plaza que ocupa una manzana completa, las tareas de parquizado no fueron tarea fácil ni tampoco están terminadas, motivo por el que hasta hace menos de una semana el cuadrante de ubicado sobre Alvarado y Moldes se encontraba aún cerrado con postes y media sombra. El pasto que pisan algunos visitantes tampoco está en situación de soportar el tránsito. Los cuidados en las obras de recuperación fueron tales que a principios de mes las Municipalidad resolvió realizar la Feria de las Comunidades en el Paseo Balcarce, a fines de evitar el ingreso sin control de los transeúntes a la plaza.

Las obras en este espacio verde benefician a los vecinos de los barrios Campo Caseros, Calixto Gauna, El Carmen, Libertador, San Cayetano y San Martín. Todos ellos sin zona de esparcimiento.

Inversión para mejorar el barrio

La recuperación de la plaza Alvarado es una obra que demandaron los vecinos de la zona, pero también otros ciudadanos que disfrutan los fines de semana de este lugar de esparcimiento.

Desde el municipio de la Ciudad de Salta confirmaron que las obras todavía no están terminadas. Se sacaron 4 árboles y se plantaron dos tipas y dos ejemplares de jacarandá. También se abonó la tierra y se sembró césped nuevo, que en estos momentos ya está cubriendo lo espacios que hasta hace algunos meses eran solo tierra seca. Se colocaron 700 plantas de lirios, neo marica y grandiflora. Además, se construyó una caminería, se agregaron 30 luces, rejas perimetrales, mesas y bancos en el centro de la plaza.También se instalaron juegos integrados, juegos de la salud o deporte, se pintaron y repararon antiguos juegos y se arreglaron cañerías de agua. Desde el municipio confirmaron que la inversión es de más de $300 mil pesos.