Con el apoyo de las potencias, Macri asumirá la presidencia del G-20

El anuncio oficial partió de boca de la canciller alemana Angela Merkel, en julio pasado y durante la reunión del G20 en la ciudad de Hamburgo. El jueves, en el Centro Cultural Kirchner, Argentina se hará cargo de manera efectiva, por primera vez en la historia de un país sudamericano, de la titularidad del grupo que reúne a los países más poderosos del planeta.

El acto oficial, en el que hablará el presidente Mauricio Macri, es considerado por la Casa Rosada como ‘muy trascendente‘, a tono con el ‘regreso al mundo‘ que pregona el gobierno de Cambiemos. Por eso, están invitados al espacioso auditorio conocido como La Ballena -además del gabinete en pleno- los gobernadores, la Corte Suprema, los líderes gremiales, diplomáticos y la oposición política. Merkel, que terminará ese día su mandato, estará presente a través de un video para formalizar el traspaso, aunque su influencia en la reunión de los presidentes más poderosos del mundo, a realizarse a fines del año que viene en Buenos Aires, es y será importante.

La experiencia alemana, cuentan desde Balcarce 50, será fundamental para la organización del evento, por el que llegarán al país el estadounidense Donald Trump, el chino Xi Jinping (envió una carta que se leerá el jueves) o el ruso Vladimir Putin, por dar sólo algunos ilustrativos ejemplos de la dimensión del evento.

Desde que supo que sería designado en la presidencia, Macri destinó recursos humanos y económicos a los preparativos de la cumbre, proyectada para noviembre o diciembre de 2018.

Y la seguridad, por cierto, no será un tema menor. Hamburgo estuvo, por espacio de dos días, virtualmente militarizada ante la amenaza de los grupos anticapitalistas, que provocaron destrozos y algunas cancelaciones de reuniones bilaterales, como la que Macri pensaba sostener con su par francés Emanuel Macron.

El jueves se anunciará, en ese contexto, que será Buenos Aires y no Bariloche o Mar del Plata, la sede de la reunión. Todavía no está definido el lugar exacto, aunque la zona de Puerto Madero y el predio de la Sociedad Rural en Palermo son algunas de las alternativas que se manejan. Mientras el Presidente hable en el auditorio, los periodistas seguirán sus palabras dentro del mismo edificio, pero en el subsuelo, una situación similar a la que se dio durante los anuncios de reformas que hizo Macri en el mismo lugar, a principios de este mes.