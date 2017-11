Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana, el clásico de las prohibiciones

Prohibido llevar banderas. Prohibido llevar papelitos. Prohibido los bombos y los instrumentos sonoros. Prohibido llevar encendedores (por ende, prohibido fumar). Prohibido llevar el rostro pintado, pero en una manifestación se acepta taparse el rostro. Prohibido los rollos de papeles. En Salta está prohibida la fiesta en las tribunas. Está prohibido todo lo que en los otros estadios de la Argentina no está prohibido. En esto somos únicos.

Alguna vez, el ex Ministro de Seguridad de Salta, Alejandro Cornejo, cuando fue consultado sobre el por qué de todas estas prohibiciones que aún se mantiene, señaló: “Esto sucederá en todas las canchas del fútbol argentino. Me he reunido con diferentes ministros de seguridad de otras provincias y están dispuesto a tomar esta medida”. Esta frase fue ya hace tiempo, en el 2014, hoy ya estamos en el 2017 y nada cambió, pese a que ahora está Carlos Oliver.

Entonces, en este clásico de prohibiciones, buscaamos fotos para saber cómo se viven los clásicos en las otras provincias, sea en el Federal A o B Nacional, para ver si efectivamente este pronóstico realizado por Cornejo, después de 3 años de señalarlas, si efectivamente se están cumpliendo. En todas las tribunas de los diferentes estadios se observan banderas, bombos, y el cotillón necesario que necesita todo clásico para embellecer aún más a una cancha de fútbol. Y elegimos clásicos picantes donde la policía si da la seguridad necesaria para que la fiesta sea completa. Hoy en el estadio Gigante del Norte habrá 400 policías para resguardad la integridad física de todos aquellos que irán al Gigante del Norte. El operativo comenzará a las 20, y si vas a ir al estadio no te olvides de llevar el documento de identidad porque lo van a pedir. Los bombos, las banderas, los redoblantes, los papelitos no generan ningún tipo de violencia, al contrario, le da otro color a un estadio que se viste con su mejor "smoking" para recibir un clásico picante. Es hora que esta medida absurda se revea.

En Mendoza: Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Maipú - Federal A

Clásico Chaco For Ever vs. Deportivo Mandiyú (Corrientes) Federal A

Clásico Crucero del Norte vs. Guaraní Antonio Franco - Federal A

Clásico Cipolletti de Río Negro vs. Deportivo Roca - Federal A

Clásico Sarmiento de Resistencia vs. Chaco For Ever - Federal A

El parte policial dice esto

Teniendo en cuenta que el clásico de esta noche implicará una masiva concurrencia de público y el potencial riesgo de que se produzcan incidentes entre los asistentes, en especial “barras bravas”; resulta necesario contar con el sistema preventivo adecuado que permita evitar situaciones que atenten contra la integridad física de los protagonistas, público en general, sus bienes y demás derechos. Es por ello, que desde la Institución Policíal se afectarán a 400 policías para la cobertura de seguridad que se implantará a horas 20:00.

Cabe destacar que los simpatizantes deberán concurrir con el Documento Nacional de Identidad ya que se aplicará en los accesos, el programa Tribuna Segura y Sistema Biométrico para detectar a personas que pudiesen contar con antecedentes desfavorables o prohibiciones para ingresar al estadio.

Asimismo, se recuerda a los asistentes que no podrán concurrir con el rostro pintado o cubierto de manera tal que dificulte su identificación, además estará prohibido el ingreso de banderas; instrumentos de percusión; objetos contundentes tales como rollos de papeles, encendedores, elementos punzantes o idóneos para agredir; bebidas alcohólicas; sustancias estupefacientes; entre otros.