Central Norte, a todo o nada frente a Talleres de Perico

A todo o nada, a dar vuelta la historia en casa para seguir soñando con el tan ansiado ascenso, con esa premisa sale esta tarde Central Norte en el Dr. Luis Güemes para recibir a Talleres de Perico. El cuervo arranca con un 1 a 0 en contra que arrastra del partido de ida, pero son noventa minutos para demostrar que sigue con la misma ambición de volver al Federal A.

El apoyo del hincha esta tarde también en barrio norte es fundamental para demostrar que está presente, para que el aliento sea uno solo y que los jugadores azabaches sientan ese “plus” que genera contar con su gente.

Sin lugar a dudas que no es un partido más, la expectativa que hay es diferente a los otros partidos de la fase regular, es a todo o nada y justo frente a Talleres de Perico, con lo que significa la rivalidad que hay entre el cuervo y el cuadro jujeño que viene de vieja data.

Para el encuentro de hoy el técnico Norberto Acosta se inclinará por los mismos once que perdieron en la ida, apostando nuevamente por la velocidad que le otorgarán Vargas y Cáceres por las bandas.

Central Norte sabe que no puede fallar en casa y sus jugadores tienen bien claro el mensaje: la clasificación tiene que quedar en Salta.

Venta de entradas

La venta continuará hoy de 9 a 17 en las boleterías de calle Almirante Brown. Los precios son los siguientes: popular $80, damas, jubilados y menores $60; platea $130, platea damas, jubilados y menores $110. Se venden entradas únicamente a los socios con la cuota de noviembre al día.

Los equipos:

C. NORTE - TALLERES

M. Maino - F. Bordón

P. Vega - L. Estrada

L. Formaggioni - N. Bravo

F. Turus - E. Bruno

N. Ayejes - R. Lavayén

H. Vargas - M. Carles

F. Galarza - C. Huerta

C. Ávalos - F. Ruiz

E. Cáceres - S. Vera

M. Ceballos - M. López

M. Puntano - D. Zampini

DT: N. Acosta - DT: S. Galván

Estadio:Dr. Luis Güemes

Árbitro:Rodrigo Rivero

Hora inicio:17