Lanús quiere revertir la serie ante Gremio

Lanús recibirá hoy a Gremio, de Brasil, con la confianza de poder revertir la derrota por 1-0 de la final de ida, en Porto Alegre, y consagrarse por primera vez en su historia campeón de la Copa Libertadores.

El partido se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez, más conocido como La Fortaleza, desde las 20.45, con el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres y televisación por la señal Fox Sports.

El árbitro del encuentro tendrá a disposición el polémico Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) que estará a cargo del paraguayo Mario Díaz de Vivar, asistido por su compatriota Milciades Saldívar y el peruano Víctor Carrillo.

Luego de la polémica actuación del árbitro chileno Julio Bascuñán en la ida disputada en Porto Alegre el miércoles pasado y por pedido de Gremio, el asesor internacional de la comisión arbitral será el colombiano José Buitrago, quien reemplaza al argentino Héctor Baldassi.

Lanús necesita ganar por dos goles para conquistar por primera vez en la historia la Copa Libertadores aunque con una victoria por la mínima forzará la definición con tiros desde el punto penal, sin importar los goles del equipo visitante ya que en la final no tienen valor doble.

El granate se aferra al buen juego, a la contundencia que tuvo en La Fortaleza y en el apoyo de sus hinchas para creer en una remontada que le permitirá alcanzar la gloria y sumarse al salón de ganadores argentinos que hasta ahora tiene ocho integrantes: Independiente (7 veces), Boca Juniors (6), Estudiantes de la Plata (4), River Plate (3), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1).

El conjunto que conduce Renato Gaúcho, quien como jugador ganó la Copa Intercontinental en 1983, perdió un solo partido fuera de Porto Alegre (2-1 ante Iquique en Chile) y en la fase eliminatoria no recibió goles.

Almirón deberá meter mano por primera vez en el equipo que venía utilizando desde el primer partido de cuartos de final.

Diego Braghieri, pieza clave de la campaña, saldrá por suspensión y en su lugar ingresaría Marcelo Herrera aunque no se descarta que juegue el capitán Maximiliano Velázquez como zaguero, Nicolás Pasquini baje al lateral y entre Nicolás Aguirre.

El tricolor también sufrió una sensible baja en la defensa ya que el argentino Walter Kannemann recibió la tercera tarjeta amarilla y aunque el club intentó anularla con un reclamo en la Conmebol su lugar será ocupado por Bressan.

Probables formaciones

Lanús:Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Rolando García Guerreño y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

Gremio: Marcelo Grohe; Edilson, Pedro Geromel, Bressan y Bruno Cortez; Arthur y Jailson; Ramiro, Luan y Fernandinho; Lucas Barrios. DT: Renato Gaúcho.

Arbitro:Enrique Cáceres, de Paraguay.

Cancha:Lanus.

Hora de inicio:20.45.

TV: Fox Sports.