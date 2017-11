“Ubicate pendejo”, la pelea de Fede Bal y Laurita con Moria

Federico Bal y Laura Fernández llegaron a la pista del Bailando 2017 para abrir el ritmo Homenajes. La pareja realizó una gran performance en honor a Disney, pero todo terminó en escándalo luego de cruzarse con parte del jurado.

Después de que presentaran su coreografía en homenaje a Disney, Fede y Laurita se prepararon para escuchar las devoluciones del jurado. “No me impactó, no me llegó, me gusta verlos bailar y hoy no los vi bailar tanto”, evaluó Ángel de Brito antes de ponerles un 4.

“Le cambió la cara a la mamá de Laurita”, advirtió Tinelli. “Fue un despliegue espectacular, parecía una comedia musical, una puesta de Disney. No hubo errores ni baches. Puede ser que alguien no le haya llegado pero para un 4 no es”, consideró la señora.

“¿Qué nota le gustaría?”, le preguntó Ángel. “No soy jurado, pero como mínimo un 8”, se la jugó ella. “¿Un 8 para que venga gente a correr por acá? No me parece”, opinó el conductor de LAM. Y agregó: “Era como un souvenir de Disney, no era Disney”.

“No nos faltes el respeto porque hay mucho trabajo acá. Igual, entiendo tu 4”, se sumó el hijo de Carmen Barbieri, cuyo comentario fue aplaudido por el padre de la bailarina.

Antes de ponerles un 7, Pampita dijo: “No me gustó que estén fuera de la pista porque se ve pobre el decorado. Tampoco me gustó el baile frente al jurado. Me faltó el momento emotivo”.

Luego, llegó el turno de Moria. “Ni Laurita vestida de blanco da virginal. No da la princesita de Disney. Esto no me dio. No me gustó, no son bienvenidos esta noche”.

El comentario de la One hizo enojar a Federico, quien salió en defensa de su novia y aseguró que les estaba faltando el respeto.

Furiosa, Moria respondió: “Voy a decir la frase de Nacha Guevara, ¡Por qué no te ubicás pendejo! Baqueteados mediáticamente. ¿Todo es una falta de respeto? Porque pensás mal?”.

“No pienso mal, me acabás de decir que con mi novia somos una pareja baqueteada. ¿Es una falta de respeto, no te das cuenta lo que estás diciendo?. Ni mi mamá me dice así. ¿No te das cuenta que es una falta de respeto?”, lanzó Bal.

Luego, Moria mencionó a la mamá de Laura, pero la bailarina la frenó y le pidió que el tema terminara ahí. “Y le pido perdón a los padres si la palabra baqueteada les pareció ofensivo”, explicó. “Con mis viejos, no te metas”, dijo la bailarina.

