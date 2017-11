Jurarán mañana los 24 senadores electos, entre ellos Esteban Bullrich y Cristina Kirchner 

Los veinticuatro senadores elegidos en los comicios legislativos del 22 de octubre, jurarán mañana en una sesión especial de la Cámara alta. La ceremonia comenzará a las 10 y será encabezada por la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en el recinto de sesiones, donde se les tomará juramento a los representantes de las provincias de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis y Santa Cruz. La jura de los legisladores se lleva a cabo por provincia y por orden alfabético.

La Comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó la semana pasada favorablemente todos los diplomas de los electos, y de sus suplentes, por lo que la totalidad de los senadores están habilitados para jurar en los cargos que ocuparán a partir del 10 de diciembre.

El domingo 22 de octubre la ciudadanía eligió a 24 senadores que durante los próximos seis años serán los representantes de las provincias de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, San Juan y Santa Cruz.

Por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, Gladys González y Cristina Kirchner reemplazarán a los actuales representantes bonaerenses María Laura Leguizamón y Juan Manuel Abal Medina, del Frente para la Victoria; y Jaime Linares, del GEN.

El ex gobernador Maurice Closs y su compañera de fórmula, Magdalena Solari, del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, reemplazarán a Salvador Cabral y a Sandra Giménez, de su misma agrupación política; mientras que Humberto Schiavoni, presidente de PRO a nivel nacional, ocupará la banca que deja el peronista Juan Irrazábal.

Formosa y Jujuy



Los formoseños Rubén Mayans y Teresa González y el radical Luis Naidenoff fueron reelectos, por lo que continuarán seis años más en el Senado. Al igual que la jujeña radical Silvia Giacoppo quien obtuvo la victoria acompañada por Mario Fiad; en tanto que el senador por la minoría de la provincia del noroeste será el peronista Carlos Snopek.

Liliana Fellner y Walter Barrionuevo dejarán las bancas que ocupaban en representación del Frente para la Victoria de Jujuy.

Los radicales Julio Martínez y Olga Inés Brizuela y Doria ingresarán por la mayoría en la representación de La Rioja, mientras que el ex presidente Menem logró la reelección como tercer senador. Las kirchneristas Hilda Aguirre y Teresita Luna también dejarán el Senado.

Por San Luis, el ex gobernador y ex presidente de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá, asumirá su banca por tercera vez consecutiva, esta vez acompañado por María Catalfamo, mientras que por la minoría ingresará el justicialista Claudio Poggi, quien compitió en los comicios por Cambiemos.

Catalfamo reemplazará a la peronista Liliana Negre de Alonso, mientras que Poggi, ex gobernador de la provincia de San Luis, ocupará la banca que dejará el ultrakirchnerista Daniel Pérsico.

El macrista sanjuanino Roberto Basualdo, también de extracción peronista, jurará por un nuevo período, mientras que los también peronistas Rubén Uñac (hermano del gobernador Sergio Uñac) y Cristina López reemplazarán a los kirchneristas Marina Riofrío y Ruperto Godoy.

Finalmente, por Santa Cruz, las kirchneristas Virginia García y María Labado, junto con el radical Alfredo Martínez, serán reemplazados por Eduardo Costa y María Belén Tapia (de Cambiemos) y por la kirchnerista Ana María Ianni.