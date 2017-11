La reacción de Nicole a la supuesta infidelidad de Moyano

Durante el fin de semana, trascendió que Facundo Moyano le habría sido infiel a Nicole Neumann. La modelo reaccionó en Instagram al supuesto engaño.

El sábado, desde la cuenta de Instagram de La Jaula de la Moda, publicaron un video donde se lo ve a Moyano muy cerca de una morocha.

Horas después, Nicole compartió en su propia cuenta un texto que llamó la atención: “La gente es linda cuando es simple cuando no jode ni se deja joder. Cuando toca sin romper. Cuando sabe querer. La gente es linda cuando no aparenta ser lo que no es. Cuando no dice una cosa y hace todo al revés. Cuando no posterga el hoy para después. La gente es linda cuando no se ata ni se detiene. Cuando comparte lo que tiene. Cuando se banca lo que viene. La gente es linda cuando va de frente, cuando muestra lo que siente. Cuando se anima a ser diferente. La gente es linda cuando es buena gente“.

Horas atrás, la modelo publicó otro texto: “La envidia y la crítica vienen de gente corriente, acostumbrada a vivir vidas ajenas para evadir, la insignificacia de la propia”.