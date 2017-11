Un cuaderno sería la clave para saber por qué la chica mutiló a su amante

“Esa noche, no hubo ningún ataque sexual de él. La hipótesis más firme es una especie de venganza premeditada de parte de la chica”, señaló ayer una fuente vinculada a la investigación respecto de la mutilación que sufrió el sábado pasado un hombre a manos de una mujer que le cortó los genitales con una tijera de podar.

Para apoyarse en esto, cuentan con una prueba de oro: la agenda de la chica con anotaciones de puño y letra donde abunda en detalles de cómo practicar el procedimiento y qué hacer una vez efectuado. “Pedir ayuda”, era una de las anotaciones finales.

El penoso suceso conmocionó a todo el país cuando comenzaron a conocerse detalles sangrientos.

El hombre, S.F. de 40 años, fue operado en el Hospital de Urgencias de Córdoba capital, donde lograron salvarle la vida tras la fuerte hemorragia que le provocó la sección de sus genitales.

Para reconstruir qué pasó entre esas cuatro paredes, en el departamento 6º E de Chacabuco 580, un monoambiente interno, sin balcón, en el que vivía desde hace algunos años B.B. (26), conviene conocer la historia de ambos.

Estaba de novia y pensaba en casarse

La joven vino a Córdoba desde su Chubut natal a estudiar y el mes pasado se recibió de arquitecta. Según los datos aportados por su defensor, Carlos Nayi, estaba de novia y pensaba casarse con otro muchacho, pero meses atrás comenzó a tener simpatía con un hombre de 40 años, cantante de una banda de rock en la que también tocaría el hermano de ella.

Esa simpatía se afianzó al punto de que ellos se transformaron en amantes. Aparentemente, con matices según quién cuente la historia, la relación sufrió una interrupción hace pocos días.

Nayi sostiene que ella había roto el vínculo y que esa noche él fue al departamento, sin que ella abriera el portero, a buscar un instrumento musical. El defensor sostiene que hubo un ataque sexual, que él la golpeó, la tiró en la cama y la violó.

Asegura el abogado que su clienta tiene moretones en varias partes del cuerpo. También indica que ante la circunstancia, ella “fingió disfrutar” y, cuando pudo, tomó la tijera de podar las plantas que guarda debajo de la cama porque con su novio tienen ese hobby.

Siempre según el letrado, la joven le habría relatado: “No recuerdo qué hice, sólo recuerdo que me ubiqué (sobre los genitales) en el pecho, tomé con una mano y corté con la otra”, sin saber bien qué cortó.

Objetivamente, fuentes policiales y un vecino indican que el hombre, desesperado, salió corriendo hacia el 7º piso, donde consiguió ayuda de una estudiante de medicina qué paró la profusa hemorragia. Esta mujer evitó la hipovolemia y le salvó la vida. Las manchas en el departamento y en los pasillos dan cuenta del terrible episodio.

La otra parte de esta historia sostiene una versión bien diferente. Quien habla es el abogado que se constituirá como querellante, Eduardo Pérez, a quien la víctima llamó mientras estaba tendido en el palier, sosteniendo la herida para frenar la hemorragia.

El letrado alcanzó a hablar con él mientras lo subían a una ambulancia y le contó que ella le había vendado los ojos con “un antifaz” (sería una cinta). Para su sorpresa, sobrevino lo más cruento.

Fiscal prudente

Al mediodía de ayer, la fiscal de Violencia Familiar Bettina Croppi enfrentó una maraña de micrófonos y cámaras como si fuera una celebridad. Su mesura no se vio alterada al momento de decir que, por ahora, el “ataque sexual” no surgía como hipótesis firme, si bien no se descarta nada.

A esa hora, B.B. era sometida a un peritaje interdisciplinario (psiquiátrico y psicológico) que continuará hoy con una segunda entrevista solicitada por los forenses.

Nayi anticipó que cuando sea indagada jueves o viernes, declarará y responderá preguntas, sin ningún tipo de especulación.

“La” hipótesis

Si bien no se descarta nada, el hallazgo de la agenda con anotaciones en las que se señalan las palabras “bisturí”, “cortarle”, “cinta...”, “su celular” y una frase final: “Pedir ayuda”.

En la página siguiente, con anotaciones tachadas, se repiten algunas de estas expresiones, más “gotitas” y “pedir ayuda”.

Esto habla de una “preordenación”, algo que ella habría planeado con antelación. Esta hipótesis contradice de plano el ataque sexual. “Si hubo abuso, ese día no ocurrió”, dijo una fuente conocedora del expediente.

Además de lo que sostiene el abogado Pérez, se escuchó ayer otra voz que indicó: “Fue S.F. quien cortó el vínculo y ella le propuso despedirse”. A la hora de concretar esa despedida, le pidió vendarse los ojos.

La pregunta ahora es: ¿qué le pasó a B.B. para que haya planeado semejante venganza en el departamento? Un “despecho” por ser dejada. ¿O algo más?, detalla la Voz del Interior.