La muerte de Alberto Nisman llega a Netflix 

Una apuesta de Netflix en Argentina es “El Papa” con los actores Jonathan Pryce, como el cardenal y futuro Pontíce, Juan Minujín, en el papel de Jorge Bergoglio joven, Cristina Banegas,como la secretaria de Bergoglio y María Ucedo, dirigidos por el brasilero Oscar Fernando Meirelles. Y han contratado los servicios de producción de K&S al mando de Matías Mosteirin (Relatos salvajes, El Clan).

Sin embargo, el gigante del streaming, tiene un as bajo la manga: quiere contar la historia del fiscal Alberto Nisman, y todas sus implicancias. Dada la repercusión de la muerte (aún se desconoce si fue un homicidio o u suicidio), la plataforma de streaming lo tomó como una historia que puede ser interesante en muchos lugares del mundo, no solo en Argentina.

Esta nueva apuesta será una docuficción, que irá mezclando elementos de la realidad y la ficción. La tarea implica sumar los testimonios en primer persona de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien ya le han pedido entrevista aunque dudan que de el sí, Diego Lagomarsino el técnico informático que le prestó el arma, la fiscal Viviana Fein que intervino en primera instancia, y los policías a cargo de su custodia.

Para hacerlo, y en el mayor de los hermetismos, comenzaron con la pre-producción que hará una empresa española y la dirección quedará en manos de un director inglés. El equipo ya está a pleno buscando los permisos para las locaciones donde sucedieron los hechos, desde el departamento de Puerto Madero, el juzgado donde ejercía, las imágenes de TN donde Nisman hizo la denuncia. Incluso ya están haciendo casting para los actores que participarán siempre con reserva y contrato de confidencialidad.

Pese a que aún no hay fecha de inicio de las grabaciones, el equipo ya está en Buenos Aires y se sabe que ya comenzaron con los preparativos.

La información oficial aún no se dio, y no la darán hasta tanto la compañía considere que es el momento de decirlo ya que Netflix es muy reservado en su información.