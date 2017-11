Descubrió que abusaba de su hija por fotos en el celular

Curiosidad o intuición de mujer y madre. Ella sabía que algo pasaba y por eso aprovechó un momento de descuido de su esposo y le revisó el celular. Lo que vio fue un golpe al corazón: guardadas en el aparato habían fotografías de su hija de 14 años desnuda. El dueño del aparato es también padre de la menor.

No esperó un instante. Con una mezcla de rabia y dolor, lo enfrentó y acribilló a preguntas que le brotaban a gritos. Acorralado por las pruebas y la presión de la mujer, terminó admitiendo que él había tomado las fotografías a su hija y que desde hacía un año abusaba de ella.

En el hogar de la zona sudeste el pasado fin de semana todo fue puro dolor. La madre no terminaba de comprender cómo había llegado a esta situación su familia.

En medio de esa crisis, ella fue hasta donde estaba su hija y entabló el mejor diálogo posible en ese contexto.

La adolescente de 14 años le contó que, efectivamente, desde hacía un año el padre la sometía sexualmente y también la obligaba a posar para las fotos, que la mujer descubrió en el celular del hombre de 40 años.

"Yo no podía hablar, me dijo que no dijera nada porque, si no, iba a castigar a mis hermanos", le contó la chica a la madre. La amenaza de ejercer violencia iba dirigida a los otros cuatro hijos que tiene la pareja.

Denuncia

Lo que iba a ser un fin de semana de descanso se convirtió en un infierno. Con el relato del hombre con el cual hasta ese momento convivía, más la ratificación que recibió de su hija adolescente, se dirigió a una dependencia policial de la zona sudeste de la ciudad de Salta. Los datos filiatorios e incluso de la oficina policial quedan en reserva para preservar la identidad de la víctima.

El caso fue informado de inmediato a la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra la Integridad Sexual, a cargo de la doctora María Luján Sodero Calvet. En coordinación con el Juzgado de Garantías interveniente, se ordenó la inmediata detención del hombre, de 40 años. Alejarlo de la vivienda, evitar su posible fuga y proteger a la víctima y su familia fundamentaron la medida judicial.

Esta semana el hombre, que está alojado en la Alcaidía Judicial, fue imputado por la fiscal Sodero Calvet con todo el peso de la ley penal: le achacó los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración, agravado por el vínculo, guarda y convivencia; abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, guarda y convivencia y corrupción de menores agravada en concurso real en perjuicio de su hija de 14 años.