Luis Home, un salteño extripulante del ARA San Juan, desconcertado

Marino retirado, oriundo de El Bordo, no entiende qué puede haber pasado.

Norteño y amante del mar. Submarinista. Conocedor de los secretos de la navegación y de la vida de marino. Luis Homes, suboficial principal retirado, tiene hoy 64 años y vive en El Bordo, de donde es oriundo.

Hasta 2011 se desempeñó como miembro de la tripulación del submarino ARA San Juan, desempeñándose como mecánico electricista. Cuando se jubiló volvió a su terruño salteño. Como la inmensa mayoría de los argentinos, vive con enorme preocupación lo que ocurre con el navío desaparecido hace hoy 14 días. También, por la suerte corrida por algunos de sus excompañeros.

Luis confesó a El Tribuno que está tan dolido como desconcertado. "No me puedo explicar qué pudo haber pasado para que al submarino no se lo pueda hallar; es una embarcación muy segura y ninguna de las tantas señales que deberían haber funcionado se pudieron divisar", expresó el exmarino.

Comentó que "piensa una y otra alternativa, pero la respuesta no aparece; me cuesta creer que habiendo pasado tantos días no se tenga ni una sola noticia".

El hombre oriundo de El Bordo también participó de la toma de Malvinas como marinero, fue hecho prisionero en las Georgias por los británicos y trasladado hacia la isla Ascensión, desde donde lo rescató la Cruz Roja Francesa llevándolo hacia Uruguay, allí la Armada Argentina lo trajo nuevamente a nuestro país.

Luis destacó que antes de cada salida de un submarino se realiza una minuciosa prueba de inmersión. "Lo primero que hace el capitán es una inmersión a 30 metros, a esa profundidad todo el personal verifica un sector del submarino para detectar anomalías, luego se sumerge a 50 metros y se realiza una maniobra, se lleva el submarino a los 100 metros y una vez más se hace la verificación, así hasta los 150 metros. Una vez que se está seguro que todo está bien, entonces sabemos que navegar entre los 30 y 150 metros es seguro".

Las baterías

Sobre lo que pudiera haber provocado una explosión expresó: "Es muy raro, hablan de las baterías, pero son totalmente herméticas y no ingresa agua solo, en la batería N§ 3 podría ocurrir si se comete un error, cerca de esa batería está el snorker, el que siempre tiene agua, si no se lo descarga adecuadamente podría introducir agua salada a esa batería, eso provocaría un cortocircuito, ahora una explosión podría ser si la batería está gaseando demasiado, es decir si está produciendo mucho hidrógeno que es explosivo, pero aun así no sería suficiente para hundir al submarino".

Lo que lo desconcierta es la falta de reacción que tuvo la tripulación. "Estamos preparados para reaccionar por cualquier emergencia, hay muchas señales que se pueden lanzar en un caso grave, pero no vimos nada, ni siquiera los botes salvavidas que se sueltan automáticamente. Debe haber ocurrido algo enorme para sorprenderlos de esa manera. Yo espero que se pueda saber la verdad y albergo una leve esperanza de que estén con vida".

Con respecto a la posibilidad de un ataque externo dijo: "Me parece difícil pero no imposible, sería lo único que podría tener consecuencias como éstas".