Podría cerrar la carrera de Recursos Naturales en Orán

Tramitan ante Asuntos Universitarios de la Nación la homologación de la carrera.Se dicta en la sede desde 2014, tiene más 100 alumnos, pero hoy el título no tiene validez.

En la sede de la UNSa de Orán el reloj marca la cuenta regresiva, porque si hasta marzo no se cumplen los requisitos de la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) para la homologación de la carrera de Recursos Naturales, esta facultad cerrará para nuevos ingresantes.

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Antonio Fernández, se reunió recientemente en Orán con docentes y alumnos de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, que según se conoció en los últimos días no cuenta con habilitación nacional, por lo que su título por ahora no tiene validez. Entre los participantes estuvo el presidente del Centro de Obrajeros, Daniel Loutaif; el senador Pablo González; el diputado electo Iván Mizzau; personal de la sede regional Orán y alumnos, quienes mostraron su gran preocupación por la continuidad de esta carrera universitaria en Orán y su correspondiente homologación.

El senador Pablo González, luego de la reunión, dio detalles de las conclusiones del encuentro "como gran paso para preservar la carrera en Orán, logramos que venga el rector de la UNSa, el contador Fernández, que es la autoridad máxima de la Universidad a nivel provincial. Cada uno de los presentes expuso su postura, se manifestaron algunas críticas por la situación que se vive, en una reunión que duró más de 3 horas y que cerró con el compromiso de cada sector presente de luchar por la carrera", dijo González.

El legislador detalló que en la reunión quedó: "El compromiso por parte de los docentes de trabajar aspectos pedagógicos específicos de la carrera en intensidad. El compromiso del rectorado de aportar los recursos necesarios para la construcción de un laboratorio para esta carrera, y el compromiso de los legisladores de solicitar al Ministerio de Educación de Nación mayor exclusividad y carga horaria para los docentes involucrados en esta carrera".

Según explicó el senador González, estos tres puntos son los faltantes para que la Coneau y la Secretaría de Asuntos Universitarios de la Nación otorguen la homologación correspondiente a esta carrera, que se dicta en Orán desde el 2014, sin haber logrado aún ser acreditada para que el título que otorga tenga validez. "Estos organismos procuran que la carrera se dicte en las mejores condiciones, por eso son estrictos en las condiciones y requisitos para obtener la homologación", aseguró.

González detalló además que ya se venía tramitando la acreditación de la carrera, pero en principio había 13 puntos con los que no cumplía la universidad, por lo que no se lograba la aprobación nacional. "De esas falencias ya se solucionaron la mayoría y ahora solo quedan estos tres puntos que acordamos anoche solucionar. Se trabajará durante estos meses para concretarlos, y en marzo de 2018 se volverá a intentar la acreditación de la carrera con autoridades nacionales", sostuvo.

En caso de que en 2018 este trayecto universitario quede aprobado por autoridades nacionales, continuará dictándose en Orán, abriendo nuevas matrículas, y los alumnos que ya la están cursando se recibirán obteniendo un título totalmente válido; pero en caso de que no se logre en marzo la acreditación, la carrera se cerrará para nuevos alumnos y los que la están cursando actualmente continuarán recibiendo en nuestra ciudad las clases, que serán dictadas por profesores de Salta, a fin de que terminen el cursado de la carrera y reciban un título oficial entregado por la Universidad de Salta, sede capital.

"Estamos en vías de resolver la situación", dijo el vicedirector de la sede regional, Eusebio Méndez.

Apoyo del Centro de Obrajeros

En apoyo a la continuidad de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UNSa, el Centro de Obrajeros del Norte envió una nota al rectorado de la casa de altos estudios pidiendo que la matrícula para el 2018 no se cierre, y que profundicen los esfuerzos para lograr la homologación del título, a fin de seguir ofreciendo a la comunidad estudiantil este trayecto universitario. Recordemos que se abrió la polémica y la preocupación porque el título de la carrera que se dicta desde 2014 en la UNSa Orán aún no tiene validez. Desde el Centro de Obrajeros se puntualiza que el norte provincial sufre marginación y problemas socioeconómicos que afectan directamente a la juventud a la hora de seguir una carrera universitaria, por lo que piden que no se deje sin esta posibilidad de estudios a tantos jóvenes de la región que hoy la están cursando, y que en un futuro próximo podrían convertirse en profesionales importantes para el desarrollo local. Además, el centro se puso a disposición de la Universidad para colaborar en lo que fuera necesario a fin de lograr la continuidad de la carrera.