Preocupación de los gremios por el ajuste en la Provincia

Temen que se afecte la estabilidad laboral de los trabajadores, en particular de los contratos precarios. No saben en qué terminarán las futuras paritarias.

El ajuste de gastos que realizará el Gobierno de la Provincia y que quedó plasmado en el decreto 1306 despertó el temor de los sindicalistas, que se muestran preocupados por la estabilidad laboral de los empleados estatales y por lo que pueda pasar en las futuras paritarias.

"No me corresponde evaluar una decisión estrictamente política del actual gobierno, en la medida que ésta no vaya en detrimento de la salud pública o de los trabajadores del sector", lanzó Abel Ramos, titular de ATSA.

Otro que mostró su preocupación fue Juan Arroyo, titular de la filial salteña de ATE. "El decreto es claro: habrá una reducción del 20% de las estructuras, y eso se va a componer, en principio, de jubilaciones y retiros voluntarios", dijo.

A mediados de la semana pasada el Gobierno de la Provincia dio a conocer un decreto que va en consonancia con el Pacto Fiscal que acordaron los gobernadores con la Nación. El fin último que tienen estas medidas: achicar y ajustar los gastos del Estado, para superar la etapa deficitaria que están teniendo la Nación, la Provincia y los municipios.

El decreto que sacó el Ejecutivo se fundamenta en que hay que bajar el déficit que muestran los números nacionales de 87 mil millones de pesos. El objetivo es reducirlo a 44 mil millones. Ante este planteo, los gremios señalan que "creemos que esta reducción del déficit no debe llevarse a cabo a costa del bolsillo de los trabajadores".

Abel Ramos (ATSA) Se deben reformular las estructuras de cuadros que no se actualizan hace 20 años"

Respecto de los empleados del Estado, en el decreto se destacan algunas cosas: se congelan los salarios de los funcionarios y, por ende, de la planta política; se da vía libre a los retiros voluntarios de los estatales, se apuran las jubilaciones, no habrá nuevas designaciones y se congelan los viáticos.

Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados, Abel Ramos advirtió que "estos puntos de ninguna manera deben servir de excusas para no dar cumplimiento a los compromisos contraídos en las dos últimas paritarias, por medio de las cuales se acordó el pase a planta transitoria y permanente de los trabajadores que prestaban sus servicios de manera irregular en la salud pública, como monotributistas o contratados".

El temor viene por la estabilidad en sus lugares de trabajo, de las personas que tienen contratos precarios. "Consideramos que ante la falta de presupuesto de la Nación, la Provincia y los municipios están latentes despidos de los precarizados. Ojalá que esto no ocurra y que los nuevos ministros tengan contemplación por estos trabajadores", dijo Arroyo de ATE.

Juan Arroyo (ATE): "El 16 de diciembre marcharemos contra la reforma laboral"

En su plan de austeridad, el Gran Bourg también congeló los viáticos para el próximo año. Ante esta situación, desde el sector de la salud advirtieron: "Debe diferenciarse bien un viático de representatividad con el viático de un chofer de ambulancia o un enfermero que debe salir desde un lugar inhóspito a cumplir su tarea en el traslado de un paciente de asistencia compleja". También reclamaron que se les paguen los viáticos "atrasados y desactualizados".

Paritarias 2018

En este contexto de achicamiento de gastos, ya se comienza a sondear que las paritarias del año próximo serán muy duras a la hora de negociar porque habrá poco para ofrecer a los gremios. Desde el Gobierno de la Provincia se aferrarán a ultranza a lo que diga la inflación del Indec, que se espera que baje, y a partir de eso se realizará el ofrecimiento.

Acompañamiento oficial

Para agilizar los trámites de los empleados públicos en edad de jubilarse, el jefe de Gabinete, Fernando Yarade y la ministra de la Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, se reunieron con el director de la UDAI Norte de Anses, Federico Núñez Burgos. El trabajo de agilización lo realizará Liliana Guitián, coordinadora de Seguridad Social. Ella fue diputada provincial y fue candidata a diputada na cional.

En este 2017 los trabajadores de la Provincia tuvieron un aumento del 22,5%, más el pago de dos cuotas extraordinarias de 1.600 pesos. En la primera mitad del año recibieron 16% y en esta segunda otro 6,5%.

"El 4 octubre nosotros salimos a las calles contra el presupuesto nacional, porque ahí se señala que la Provincia recibirá poca plata y a su vez los municipios mucho menos. Ahí vendrán los problemas", afirmó ante este presente Arroyo.