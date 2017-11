Una muestra anual sobre el respeto y la familia

El Cuerpo Infantil de Policía es una de las instituciones que más ha crecido en los últimos años en Rosario de la Frontera. Con dos sedes, una correspondiente a la comisaría N§ 31 y otra de El Mirador, contienen a un centenar de niños y niñas que asisten a diario con el objetivo de afianzar valores significativos, poniendo en alto la importancia de la familia por sobre todas las cosas.

El Cuerpo Infantil de Policía de la comisaría 31 de Rosario de la Frontera fue creado el 14 de octubre del año 1994, con 60 aspirantes masculinos. A lo largo de sus 23 años pasaron por él niños hoy convertidos en adultos, y varios de ellos transformados en referentes de la comunidad por su vinculación política, social, cultural, funcionarios públicos y docentes que supieron fortalecer el camino del bien en el Cuerpo Infantil de Policía.

En la actualidad cuenta con 174 alumnos, con la destacada participación de la comisión de padres, que fielmente acompaña a la institución en cada paso que emprende. En diálogo con El Tribuno, la instructora Olga Soraire, quien cumplió 7 años al frente del cuerpo, subrayó la importancia de fortalecer los valores a temprana edad, como así también se procura despertar en el niño el espíritu de solidaridad para con sus semejantes. A cada aspirante se le realiza un seguimiento de desempeño escolar, conducta familiar y evolución de los conceptos que se inculca.

"Esta institución es un complemento a la educación de los niños. Primero la casa, después la escuela y luego otras actividades como la nuestra. Muchos chicos necesitan esa tercera casa para hacerles ver la realidad en la que viven. Actualmente se perdieron muchos valores y desde este lugar queremos recuperarlos, principalmente el amor hacia los integrantes del hogar. Yo vengo de una familia muy humilde y trato de inculcarles el esfuerzo que hacen los padres para que a ellos no les falte nada", expresó.

Asimismo, Soraire hizo hincapié en el apoyo constante que recibe para poder afrontar con mayor entusiasmo el trabajo con los menores. "Estos años significan mucho para mí. Ahora me voy dando cuenta lo importante que puede ser nuestra labor, tanto para los niños como para los papás. Yo salgo de vacaciones y no veo las horas de volver porque extraño a los chicos. Ellos son un motor para mí. No me veo en otra función dentro de la fuerza que no sea el trabajo con la comunidad. Me dan mucho cariño y eso se refleja cuando camino por la calle", agregó.

Cabe destacar que durante la jornada los alumnos realizaron bailes folclóricos coordinados por los alumnos del Instituto de Enseñanza Superior, quienes están realizando pasantías en la institución, y también de los profesores Ricardo Moya y Flavia Quiroz. La comisión de padres estuvo a cargo de la exposición de estands, los cuales ofrecieron comidas típicas en relación al día de la Tradición con el objetivo de reivindicar costumbres de la zona.