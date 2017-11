El clásico dejó con vida por igual a Gimnasia y Tiro y a Juventud Antoniana

¿A quién le cayó mejor el empate? ¿A Juventud Antoniana? ¿A Gimnasia y Tiro? A juzgar por los 90 minutos a que se vieron en el Gigante del Norte les cayó bien a los dos por igual. Ambos no jugaron para nada bien, el encuentro fue un bodrio, mal jugado, aburrido y con un maltrato permanente de su majestad, la pelota.

Faltan tres fechas y la igualdad dejó con vida a ambos para luchar por la clasificación a la próxima instancia del Federal A. El albo hoy está un punto arriba que del santo y en zona de clasificación.

Pero a los dos les quedan partidos muy duros, aunque a los de la Lerma y San Luis tienen una pequeña ventaja con respecto a los de la Vicente López: Jugarán dos encuentros de local y saldrán una sola vez del Martearena; al revés del millonario, el cual tendrá dos largos viajes al Litoral, y uno en el Gigante del Norte.

Ahora bien, en cuento a los rivales, si bien todos han demostrado ser durísimos en esta fase clasificatoria, a Juventud Antoniana le resta jugar con tres clubes que hoy están en zona de clasificación y luchando por ingresar a la zona campeonato por el ascenso a la B Nacional: En la Jornada 16 ante Altos Hornos Zapla; en la Fecha 17 frente a Sarmiento de Resistencia, Chaco; y en la última, en la 18, ante Crucero del Norte. Un complicado fixture para el equipo de Víctor Nazareno Godoy.

Gimnasia y Tiro tendrá dos largos viajes al Litoral con todo lo que eso significa en cuestión de merma en el rendimiento físico, sobre todo cuando la temporada ya está avanzada: En la Jornada 16 enfrentará a Deportivo Mandiyú en Corrientes; en la fecha 17 recibirá a Chaco For Ever en el Gigante del Norte; y en la última jornada, la 18, visitará a Guaraní Antonio Franco en Misiones. En su camino el equipo de Víctor Riggio tendrá dos equipos que están luchando por sumar para zafar del descenso directo, y otro que está intentando instalarse en la zona clasificatoria por el ascenso. Ahora jugando y maltratando la pelota como lo hicieron durante el clásico, los dos deberán mejorar y mucho para estar entre los cuatro mejores de la Zona IV.

Lo que le queda al Juventud Antoniana

Jornada 16- Local vs. Altos Hornos Zapla

Jornada 17- Visitante vs. Sarmiento de Chaco

Jornada 18- Local vs. Crucero del Norte

Lo que le queda a Gimnasia y Tiro

Jornada 16- Visitante vs. Deportivo Mandiyú

Jornada 17- Local vs. Chaco For Ever

Jornada 18- Visitante vs. Guaraní Antonio Franco

Así están hoy

Hoy completan la Jornada 15

17 horas,Hoy Sportivo Patria de Formosa vs. Chaco For Ever -21.10 Guaraní Antonio Franco vs. Deportivo Mandiyú de Corrientes